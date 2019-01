Construcción de celda especial para ‘La Gata’ es inviable: Uspec

Más de 500 millones de pesos le costaría al Estado adecuar una celda especial y prestar atención médica especializada a la condenada empresaria del chance Enilce López Romero, ‘la Gata’, sentenciada a 37 años de prisión por un crimen cometido en junio del año 2000. Según el expediente, ‘la Gata’ dio instrucciones a paramilitares para que asesinaran al vigilante Amaury Ochoa a quien señaló de ser auxiliador de la guerrilla.

Hoy, López Romero, que por años ha logrado eludir su traslado a una cárcel y ahora aspira a un cupo en la Justicia Especial para la Paz (JEP), disfruta de la prisión domiciliaria y solo podría ser llevada a una prisión cuando el Inpec cumpla las exigentes condiciones que le impuso el juez sexto de ejecución de penas de Barranquilla (Atlántico).



El 19 de febrero del año pasado ese despacho judicial le revocó a ‘la Gata’ la casa por cárcel, que cumplía en una mansión que finalmente tuvo que desocupar, pues era parte de un proceso de extinción de dominio de la Físcalía, y ordenó su traslado a una cárcel en donde terminaría de pagar su pena por nexos con paramilitares.



Sin embargo, el juez consideró que se le tenían que garantizar cuidados como equipo médico especializado, reanimadores, la posibilidad de tener acceso a galenos con estudios en 11 especialidades diferentes, balas de oxígeno, una cama especial y espacio suficiente para que en la celda tuviera su silla de ruedas y otros elementos.

​

De los 37 años a los que fue condenada ‘la Gata’ solo ha pagado un año y cuatro meses en prisión y ha hecho uso de todas las maniobras posibles para evadir la acción de la justicia y ha cumplido la mayoría de su pena en hospitales y clínicas.

En su momento, Carlos Valdés, exdirector del Instituto de Medicina Legal, advirtió que en múltiples ocasiones encontró “incongruencias científicas en muchos de los diagnósticos clínicos en contraposición con el estado físico documentado en la examinada”. En su largo historial médico, López Romero ha tenido al menos 29 patologías, entre las que están desnutrición y problemas de anorexia.

La lista de cuidados médicos ordenada por el juez se volvió una papa caliente para el Inpec, que ya le notificó al despacho judicial que no cuenta con una celda que se adecue a esos requerimientos y que en consecuencia le informó la situación a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec– (entidad encargada de manejar la plata del sistema penitenciario del país).



EL TIEMPO se comunicó con voceros del Uspec, que consideraron que era “inviable” cumplir con lo ordenado por el juez y que esa plata serviría para hacer obras que podrían llegar a mejorar las condiciones de reclusión de más de 400 internos.

​

“Debe prevalecer el interés general y no el particular, y si se procediera de esta manera se vería desfavorecido el derecho a la salud de los demás internos”, añadieron los voceros de la unidad.



Igualmente, afirmaron que el sistema penitenciario del país cuenta con la capacidad para asegurar el derecho a la salud de todos los internos “en sus diferentes etapas, de acuerdo con su diagnóstico”, y que sus centros de servicio de salud son de primer nivel.



El abogado Diego Muñetón, que defiende a López Romero, le dijo a este diario que ningún centro carcelario del país está en capacidad de atender a su clienta y que ella debe permanecer disfrutando de la prisión domiciliaria.



“Hay internos que tienen menos patologías y están en domiciliaria por enfermedad grave(...). Ella no puede estar en un hospital porque la misma Medicina Legal dice que corre graves riesgos de sobreinfección porque está inmunocomprometida, está baja de peso y de defensas. Y en una cuestión de esas corre el riesgo de sobre- infectarse. Dónde debe estar es en el domicilio, eso lo dice la ley”, enfatizó Muñetón tras reconocer que es “imposible” cumplir con las adecuaciones de la celda de su cliente, pues constituyen casi tener “un hospital de cuarto nivel”.



Fuentes cercanas al caso señalaron que con ese panorama parece imposible el traslado de ‘La Gata’ a la cárcel.



JUSTICIA Y PAZ