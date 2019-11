Judicatura revisará decisión de dejar en libertad a 'Epa Colombia'

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura anunció este miércoles que ordenará a la seccional de Bogotá abrir una investigación en primera instancia contra la jueza 17 penal de control de garantías de la capital, después de que negara la solicitud de la Fiscalía de orden de captura contra Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, por vandalismo en una estación de TransMilenio.

El presidente de la Sala Disciplinaria, el magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, señaló que con la investigación "se estará determinando las conductas disciplinarias en las que pudo haber incurrido esta funcionaria al dejar en libertad a la citada ciudadana con el argumento de que no constituía un peligro para la sociedad".



La jueza 17 penal de control de garantías determinó el pasado lunes que si bien hubo daño en bien ajeno, esto no constituyó terrorismo ni instigación a cometer delitos.



En su decisión, la funcionaria valoró la importancia de que 'Epa Colombia' fuera una reconocida influenciadora para negar la medida, e indicó que ella ya se había disculpado por los hechos en sus redes sociales, por las que también había publicado el video que llevó a que la Fiscalía le abriera una indagación.



Así mismo, consideró la togada la estatura de ‘Epa Colombia’, diciendo que se trata de una mujer de 1,50 metros de estatura que no representa un peligro para la sociedad.



La decisión fue apelada por la Fiscalía ese mismo lunes. El ente acusador aseguró que el proceso contra la influenciadora continúa y que será citada para imputación de cargos por instigación para delinquir agravado con fines terroristas, en concurso con daño en bien ajeno agravado.



