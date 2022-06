En las cárceles del país los presos tienen derecho a realizar actividades de trabajo, estudio o enseñanza que, además de servirles para su formación o para enviar algún dinero a sus familias, les cuentan para redimir una parte de sus condenas.



Hoy en día, según datos del Inpec, un total de 88.192 presos están haciendo estas actividades de los cuales 41.441 estudian cursos para terminar su colegio o bachillerato, toman clases de artes u oficios, o de educación para el trabajo y el desarrollo humano.



Sin embargo, un proyecto de ley busca que también se permita en los establecimientos de reclusión redimir pena con cursos de formación en valores cívicos, sociales, éticos y bioéticos.

El Consejo Superior de Política Criminal (CSPC), órgano asesor del Estado en esa materia y por el que deben pasar todos los proyectos de ley que traten ese tema, analizó el proyecto del senador Eduardo Emilio Pacheco Cuello y concluyó que la iniciativa desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no incluye obligaciones novedosas y no aporta evidencia empírica que demuestre la necesidad de la nueva norma.



El organismo señaló, en primer lugar, que en 2020 ya hubo un proyecto con un articulado idéntico por lo que, al igual que el concepto anterior, este también sería desfavorable.



Entre los motivos para esa consideración está que la propuesta de redención de penas con clases de cívica no es coherente con las disposiciones de la Corte Constitucional, que dice que el trabajo, el estudio y la enseñanza en los centros de reclusión deben ser formas de resocialización y no simples factores de redención de penas.



Pero en el proyecto actual, considera el CSCP, se reduce la propuesta a meros factores de redención de pena, lo que "generaría que la población privada de la libertad se interesara más en el descuento de la pena y no en el tratamiento penitenciario que permitiría su resocialización y reintegración social".



Además, el Consejo señaló que la propuesta de implementar talleres o cursos de formación en valores es innecesaria porque la Ley 65 de 1993 ya consagra esa medida.



El proyecto de ley propone que por cada dos horas de asistencia efectiva a talleres de fortalecimiento en valores, se redima una hora de reclusión. Actualmente, señala el concepto del CSPC, las leyes establecen que será abonado un día de reclusión por dos días de estudio, por lo que los talleres propuestos se estarían convirtiendo "en elementos aislados y no como una parte integral del modelo pedagógico".



De otra parte, la iniciativa excluye de los beneficios de redención de pena a quienes hayan cometido delitos del Título IV del Código Penal, que son los crímenes contra la libertad, integridad y formación sexual.



Al respecto el órgano asesor del Estado dijo que esto desconoce el Código Penitenciario y Carcelario, que dice que la finalidad de la educación en los centros penitenciarios es resocializar al condenado. Así mismo, señaló que la Corte Constitucional ha sostenido que las actividades de educación, trabajo o recreación en las cárceles "deben ser brindadas a todas las personas privadas de la libertad con el fin de promover la rehabilitación y la readaptación social de los internos”.



Por último, el organismo indicó que el proyecto de ley no ofrece evidencia empírica que demuestre cómo esta propuesta llevaría a una verdadera reducción de los factores de reincidencia, por lo que tampoco se podría justificar por esa vía el beneficio de una nueva norma sobre redención de pena.

