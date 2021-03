Consejo de Política Criminal aprueba reglamentación de cadena perpetua

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, confirmó que el Consejo Superior de Política Criminal, órgano asesor del Gobierno en esta materia, dio un concepto favorable al proyecto de ley que busca reglamentar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad.

De acuerdo con el ministro Ruiz, el concepto favorable fue aprobado por una votación de 12 entre 19 que son los miembros del Consejo Superior, que está conformado en su mayoría por entidades del Gobierno.



"En el texto del proyecto que reglamenta la prisión perpetua se establecen los mecanismos para la revisión del proceso de resocialización, priorizando el interés superior de los niños, de esta manera se busca que el fin resocializador del condenado no perturbe las otras finalidades de la pena en cuanto a la prevención y retribución justa", manifestó el jefe de la cartera de justicia.

En ese proceso de revisión se evalúa el avance en resocialización de los condenados y, si el proceso termina con un concepto favorable, su prisión perpetua se modifica por una "pena temporal" que no podrá ser inferior a 50 años, o 60 si hubo varios delitos contra el niño o niña víctima.



Este proyecto de ley, que será presentado, dijo Ruiz, una vez comiencen las sesiones del Congreso plantea modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenciario para cumplir "las funciones de la pena y atendiendo a la gravedad de la falta y agravio cometido".

El ministro resaltó que el proyecto de ley contempla que no se podrá imponer cadena perpetua a personas menores de 18 años, que quienes sean sentenciados a esta pena no podrán acceder a libertad condicional y que cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad, incestos, homicidio agravado, la acción penal será imprescriptible.



La aprobación de este concepto favorable por parte del Consejo Superior de Política Criminal se da en medio de discusiones dentro de ese órgano por la forma en que se discutió el proyecto, puesto que la discusión no fue propiamente en el Consejo en pleno, conformado por las cabezas de entidades como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, la Policía, entre otras, sino en el Comité Técnico del Consejo, al que asisten asesores y delegados de esas entidades.



Esto a pesar de que la ley establece que el Consejo Superior -no el Comité Técnico- debe reunirse al menos una vez al mes para discutir temas de política criminal así como los conceptos que dan sobre proyectos de ley que versen sobre esa materia.



Los miembros que deben integrar el Consejo Superior de Política Criminal son: el Ministro de Justicia, el Ministro de Educación, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el director de la Policía Nacional, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el director de la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), y el director del Departamento Nacional de Planeación.



Además, están el Fiscal General, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, 2 Senadores y 4 Representantes a la Cámara pertenecientes a las Comisiones Primera y Segunda.

