La Misión de Observación Electoral, MOE, hizo un balance al cierre de las mesas de votación en todo el país que deja como principal reporte la confusión en los puestos de votación por cuenta de las dificultades en la infraestructura tecnológica de la Registraduría.



En el 85 por ciento de las mesas observadas por la MOE se reportaron casos de ciudadanos que se acercaron al puesto de votación donde suponía estaba inscrita su cédula y encontraron dificultades para votar, bien sea porque trasladaron sin previo aviso su puesto de votación, porque no sabían cuál era su mesa, no tenían su cédula inscrita en esos puestos, o cambiaron su puesto y no hicieron la debida verificación biométrica.

“Estas confusiones, que finalmente impidieron el ejercicio del voto de varios ciudadanos y ciudadanas, tienen su origen en las fallas presentadas desde el mes de enero en el aplicativo para la inscripción de cédulas, particularmente en lo que se refiere a la validación biométrica”, señaló la MOE.



A esto se suma la caída de la página de la Registraduría y de la APP Infovotantes, presentada en la mañana de este domingo, lo que impidió la verificación del puesto de votación por parte de la ciudadanía.



“La MOE reitera su llamado a la Registraduría para que de cara a las elecciones presidenciales, revise y ajuste los procesos de consolidación de censo electoral y el funcionamiento de las herramientas de información a la ciudadanía”, señaló la entidad, que cuenta con 3.589 observadores y observadoras electorales desplegados en 481 municipios, de los cuales en 115 son Circunscripciones Especiales de Paz, así como en 11 ciudades de 20 países.



En materia de orden público, la MOE reportó relativa tranquilidad y lamentó la muerte de dos soldados en hechos ocurridos en La Cristalina (Meta) y en la vereda La Novia Celestial, San Vicente del Caguán (Caquetá). Según la Misión, “desde el 2015 no se presentaban afectaciones al orden público el día de elecciones con hechos fatales que lamentar”.



Además de esto, se registró un intento de bloqueo de la vía Dibulla - Santa Marta que fue controlado; así como el traslado del puesto de votación de Puerto Alegría (Amazonas); y manifestaciones o bloqueos por protesta ciudadana en Sabanalarga (Atlántico), Guachaca, Santa Marta (Magdalena), San Luis Robles, Tumaco (Nariño), y Puerto Rondón (Arauca).

La MOE recibió reportes de los partidos MAIS, Colombia Renaciente, Alianza Democrática Amplia y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), en el sentido que, en diferentes territorios, no se entregaron los tarjetones de las circunscripciones especiales (afro e indígena).



Según la organización, esto sucedió por desconocimiento de los jurados de votación. La MOE también recibió reportes de los partidos Cambio Radical, Liberal, Dignidad, de la Unidad, Nuevo Liberalismo, sobre la no entrega de tarjetones a las consultas de las coaliciones de Equipo por Colombia y Centro Esperanza.



Uno de los datos más alarmantes entregados por la MOE es que en el 26 por ciento de los puestos observados donde se elegían Circunscripciones Especiales de Paz se reportaron casos en los que los jurados no entregaron a las personas votantes las tarjetas electorales para esas curules, junto con las tarjetas ordinarias, como debía suceder.



La Misión además adelantó un seguimiento al voto de las personas trans y reportó seis casos de comportamiento hostil en su contra en Sabanagrande (Atlántico); Medellín y Envigado (Antioquia); Florencia (Caquetá); Valledupar, Cesar, y Ciénaga (Magdalena). Así mismo se reportaron 3 casos en los que no se respetó la identidad de género de las personas observadoras

Las quejas de la ciudadanía

Hasta las 3 de la tarde, la MOE recibió además 735 reportes sobre posibles irregularidades y delitos electorales en 176 municipios del país, correspondientes a 31 departamentos y Bogotá, así como respecto del proceso electoral de colombianos en el exterior.



La plataforma ‘Pilas con el Voto’ recibió 171 reportes de propaganda electoral prohibida, especialmente en Antioquia, Cundinamarca, Bogotá y Tolima. “La mayoría de estos casos corresponden a personas que estaban entregando volantes, usando distintivos de campaña y abordando votantes en los alrededores de los puestos de votación”, dijo la MOE.



En cuatro de esos casos, se denunció que la propaganda electoral fue desplegada por jurados de votación, “que estaban portando distintivos partidistas o promocionando candidaturas específicas a los votantes”. De los reportes recibidos por propaganda electoral prohibida, 15 corresponden a violaciones consistentes en llamadas, mensajes de texto, y vía WhatsApp, que fueron recibidos por la ciudadanía, pese a no haber autorizado el envío de publicidad.



Igualmente, la Misión recibió 60 reportes relacionados con problemas en el censo electoral ya que, a pesar de haber completado el proceso de cambio de lugar de votación, y en muchos casos contar con la respectiva constancia (Formulario E4), al llegar al lugar de votación su cédula de ciudadanía no se encontraba inscrita y debían votar en un puesto diferente del cual no tenían conocimiento.

Esta situación se presentó en 29 municipios de 15 departamentos, siendo los más representativos Bogotá, Medellín, Envigado y Pereira. Asimismo, se reportó que personas fallecidas siguen apareciendo en el censo electoral.



La Misión indicó que tiene 77 reportes por presuntas faltas de los jurados de votación por no entregar todos los tarjetones electorales, especialmente los de circunscripciones especiales afro y de las consultas interpartidistas. O bien por entregar tarjeta de consulta diferente a la solicitada. Estas irregularidades ocurrieron en mayor medida en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.



De otro lado, por derrumbes producto de las lluvias fue definitivamente trasladado el puesto de votación de San Pablo de Bijagual, en Córdoba, Nariño. Y tuvieron que trasladarse por lluvias el de Tres Bocas, en Tibú (Norte de Santander), donde por la lluvia se dañó el registro de votantes; el puesto del Socorro, en Ituango (Antioquia), que tuvo retrasos por inundaciones; el puesto de votación de Vijagual, en Nechí (Antioquia), con apertura tardía por derrumbes en la vía; y en Algeciras (Huila), por fuertes inundaciones.

