Dura respuesta de Mindefensa al fiscal Barbosa, lo acusa de participar en política

En la mañana de este miércoles, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, le contestó al fiscal Francisco Barbosa, quien afirmó que al gobierno le quedó grande el tema del orden público en el país.



Estas declaraciones, las hizo Barbosa ayer, en Medellín, tras un consejo de seguridad.



"Respecto del Fiscal General, respectó a los planteamientos o criticas que hizo el día de ayer (...) Nosotros invitamos al Fiscal General a todos los consejos de seguridad y nunca asistió. No hubo un consejo de seguridad al que el Fiscal General hubiera asistido en ninguna parte del país, ni en Bogotá", dijo el Ministro.



Añadió que Barbosa al final de su gestión "a casi un mes de terminar como Fiscal General participa en un consejo de seguridad, que supongo que no lo lideró porque no tiene esa competencia".



De acuerdo con Velásquez, el Fiscal participó de dicho consejo para hacer críticas al gobierno en lo que advirtió "es una campaña política para el Fiscal General y que en esa medida está interviniendo siempre en las críticas al gobierno desde una perspectiva puramente política".



De hecho, el jefe de la cartera castrense fue más allá al afirmar que, "desde hace tiempo el Fiscal General abandonó su deber de cooperación de colaboración que es además, un mandato constitucional".

El fiscal Francisco Barbosa y el alcalde de Medellín. Foto: Fiscalía.

Que el CTI realice las capturas

De igual forma, el Ministro señaló que el CTI cuenta con 8.000 funcionarios con la capacidad de ejecutar capturas, por lo que dijo no entender por qué Barbosa cuestionó el papel de la Policía en Medellín al señalar que no ha ejecutado 174 capturas.



"Pues si yo soy un fiscal comprometido con el país, comprometido con la seguridad, dispongo entonces, como fiscal general que tiene la competencia una comisión del CTI para ejecutar esas 174 capturas", afirmó Velásquez.



Finalmente el Ministro dijo que espera que ese consejo de seguridad haya sido convocado por el alcalde Federico Gutiérrez y que Barbosa hubiera sido invitado al mismo.



El jefe del ente acusador tiene previstos otros consejos de seguridad en Cali y Bogotá.



Redacción Justicia:

En X: @Justicia