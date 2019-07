¿Cuántos colombianos presos en China podrán volver con tratado?

Después de dos años de haber quedado listo, este miércoles el presidente Iván Duque firmó el tratado de repatriación de presos colombianos en China, un paso que el mandatario calificó como un “avance importante” en materia de cooperación judicial.



Según ha informado el Ministerio de Justicia, en la actualidad hay 217 colombianos condenados en China, de estos, dos están condenados a pena de muerte en última instancia, dos tienen una condena de pena de muerte que está en revisión en segunda instancia, y 14 tienen una condena de cadena perpetua. Entre tanto, en Colombia hay seis ciudadanos chinos detenidos.

No obstante, este tratado no aplica para Hong Kong, una región administrativa especial de China, por lo que por ahora solo a 80 colombianos detenidos en otros lugares del país asiático les aplicaría el tratado.



Sobre el tratado que se logró, en el que se estuvo trabajando desde el 2015 y quedó listo en 2017, el Canciller Carlos Holmes Trujillo explicó que se busca que los condenados de una y otra nacionalidad, colombianos y chinos, puedan pagar las condenas en sus respectivos países, esto por razones humanitarias y previo el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Señaló que, para el efecto, se requiere el previo cumplimiento de los requisitos exigidos, “que son que la pena exista en uno y otro país y que el delito por el cual se fue condenado exista” en las dos naciones.



No obstante, para algunos sectores siguen sin ser tan claros los alcances de este tratado, que debe ser tramitado como una Ley en el Congreso y posteriormente revisado por la Corte Constitucional.



Por ejemplo, para Stella Arévalo, madre de un colombiano preso en China por tráfico de drogas, comentó que este tratado aplica solo para quienes ya están condenados, pero citó que su hijo, de 42 años de edad, ya lleva 7 años preso en China sin que le den una condena.



Ese limbo jurídico de su hijo, comentó Arévalo, le preocupa puesto que la comunicación con él es difícil y desde el 2012 solo han podido comunicarse a través de cartas, pues ni siquiera le permiten comunicarse por teléfono, comentó.



"Uno espera saber qué se puede hacer con él, uno no tiene el dinero suficiente para un abogado, mucha gente nos ha colaborado, pero que ellos (China), dicen que se toman el tiempo que quieran, nunca dicen que vaya a salir o que se le va a dar condena", expresó Arévalo.



Por ello, hizo un llamado al Gobierno para que también apoye a las familias que, como la suya, aún esperan una noticia o de una condena o de una libertad para sus seres queridos, y dijo que en Colombia tras 7 años sin condena el caso ya habría prescrito pero que en China la incertidumbre sobre el futuro de su hijo es total.



Por su parte, Delfín Osorio, padre de un colombiano que está preso hace 4 años en Hong Kong, una región administrativa especial de China, dijo que espera que pueda haber un nuevo trato o conversación con esa región especial para que también haya una repatriación pueda cobijar también a quienes están presos allí.



Osorio comentó que su hijo, de 46 años, está preso en China por tráfico de drogas, y que su condena inicialmente su de 25 años.

Reunión del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo (izq.) y autoridades chinas. Foto: Presidencia

Las condiciones del tratado

Si bien en China hay un total de 217 colombianos detenidos, el tratado suscrito no beneficiaría a todos, puesto que una parte de los colombianos están en Hong Kong, que tiene un marco jurídico diferente en el cual no aplica el tratado.



Así, desde la Dirección de Asuntos Internacionales del Minjusticia informaron que hoy hay 80 detenidos: 54 de ellos en Guanzhou, 18 en Beijing y ocho en Shangai, a los que eventualmente les aplica el tratado.



Las razones humanitarias que serán tenidas en cuenta para cumplir con el tratado binacional entre los Gobiernos de Colombia y China son: enfermedad grave de la persona condenada, de los padres, hijos y/o esposa o compañero permanente, edad avanzada de la persona condenada a partir de los 65 años, estado de invalidez del interno, entre otros.



De otro lado, desde el Ministerio de Justicia explicaron que no se trata de traslados masivos, pues los casos deben ser estudiados de manera independiente y se dará prioridad a aquellos que sustenten alguna de las razones humanitarias.



En los casos de cadena perpetua o pena de muerte únicamente se podrá modificar o conmutar la pena en el país que la emitió (China), para que pueda ser compatible con el actual ordenamiento jurídico colombiano.

En busca de tratado de extradición

En su visita diplomática, el presidente Duque informó que pudo conversar con el presidente chino Xi Jinping sobre la necesidad de que Colombia y China tengan un tratado de extradición para luchar contra el crimen trasnacional.



“Celebro que el propio Presidente Xi Jinping haya planteado, hoy, que debemos dar un paso hacia adelante en lo que tiene que ver con un tratado de extradición”, indicó Duque.



Y puntualizó: “acompañamos esa idea, y le he dado instrucciones precisas al señor Canciller y se las daré a la Ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, para que en los próximos meses le demos a ese tratado por lo menos los fundamentos para convertirlo en una realidad prontamente”.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET