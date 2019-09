Penas de hasta 38 meses de cárcel por amenazas contra periodistas

Un leve incremento de 19 casos en el delito de amenaza reportó la Fiscalía en lo corrido del año frente al mismo periodo de 2018. Según las estadísticas del ente acusador, este año van 34.458 noticias criminales creadas por ese tipo de conductas y el año pasado en el mismo periodo se reportaron 34.439 casos.



Con ese panorama, la Fiscalía viene priorizando los casos de amenazas contra periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, servidores públicos y dirigentes políticos que han sido objeto de mensajes intimidatorios por las redes sociales o llamadas telefónicas.

En los ocho casos de amenazas que se encuentran en juicio, aparece un proceso penal contra un ciudadano que, a través de una red social, publicó un video incitando a otras personas a atentar contra la vida de los periodistas Claudia Gurisatti y Luis Carlos Vélez, en octubre del año pasado. También se investiga otra amenaza que un particular hizo en Twitter contra Vélez amenazándolo a él y a su familia en julio del 2018.

Las amenazas en Twitter contra el caricaturista Julio César González, ‘Matador’, también están bajo la lupa, así como las que sufrieron los columnistas María Antonia García de la Torre, Daniel Samper Ospina y María Jimena Duzán. Las intimidaciones contra el senador Gustavo Petro también aparecen en entre los priorizados.



Además de los ocho casos en juicio, la Físcalía logró en los últimos meses tres condenas significativas contra responsables de amenazas. La última de ellas fue la que recibió John René Gélvez Gélvez, quien en julio del año pasado llamó a RCN Radio para amenazar al periodista Jorge Eduardo Espinosa, ahora miembro de Caracol Radio. Gélvez, detenido en una cárcel de Valledupar, fue condenado a más de 4 años.

Otra de las condenas recientes es la de Ivanhovich Jiménez Bastidas, a quien el Tribunal Superior de Bogotá le confirmó una pena de 37 meses de prisión y una multa de 5 millones de pesos por las amenazas contra integrantes de la Corporación para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, así como por las intimidaciones a nueve integrantes de la junta directiva de la Unión Patriótica. Jiménez aceptó cargos y se declaró culpable de fraude procesal y amenazas agravadas.



En abril, el juzgado segundo de Dosquebradas (Risaralda) condenó a 38 meses de cárcel a Francisco Javier Andica por las amenazas proferidas contra ‘Matador’, Vanessa de la Torre y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El límite que trazó la Corte

Al menos cinco de los ocho casos priorizados por amenazas corresponden a mensajes publicados en redes sociales. Aunque hechos fueron tipificados como delitos, no todos los mensajes que circulan en redes sociales pueden ser llevados ante la justicia.



Así lo ha establecido la Corte Constitucional en tutelas por procesos relacionados con injuria y calumnia. El alto tribunal ha reconocido que opiniones, insultos y agravios contra funcionarios y figuras públicas no pueden ser censurados. En ese sentido, ha dicho que los mensajes que provienen de la indignación o la inconformidad con el trabajo de un funcionario son mensajes que pueden ser publicados en las redes sociales.



Pero la misma Corte ha dicho que no todas las opiniones contra funcionarios y figuras públicas tienen un valor público y, por lo tanto, no están protegidos por la libertad de expresión los mensajes que inciten al odio y la violencia, al genocidio, la propaganda de guerra, o los que señalen directamente la comisión de delitos sin ninguna prueba.



La Fiscalía hace un monitoreo especial al tema, teniendo en cuenta que en época electoral suelen incrementar las amenazas, injurias y calumnias utilizadas como herramienta de ‘guerra sucia’ entre contradictores políticos.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com