Un juez de Bogotá halló culpable de estafa al odontólogo Heitmar Alexánder Sarmiento Lampera, luego de una investigación de la Fiscalía sobre títulos irregulares que odontólogos habrían gestionado en Brasil.



Sarmiento presuntamente era el representante legal de una empresa de implantes dentales en Bogotá, donde ofrecían supuestas especializaciones en el exterior a odontólogos colombianos. Dicha empresa, al parecer, recibió la asesoría de Leonor Herreño Aguilar, funcionaria del Ministerio de Educación señalada en 2016 de ‘titular’ a falsos cirujanos plásticos.



Leonor Herreño (izquierda), en compañía de dos de los odontólogos que viajaron a Brasil para realizar una supuesta especialización en implantología oral. Foto: Archivo particular

En 2016, la Fiscalía le imputó cargos a Herreño por la convalidación ilegal de títulos a médicos cirujanos, y también le abrió una investigación por presuntas irregularidades en el trámite de diplomas para odontólogos.



En mayo del 2014, la funcionaria se encontraba de vacaciones y viajó a Brasil, en donde se reunió con un grupo de odontólogos colombianos que realizaron una supuesta especialización en implantología oral en la Universidad Metropolitana de Santos, que estuvo bajo la lupa de la Fiscalía.



La denuncia, conocida por EL TIEMPO y en poder del ente acusador, señalaba que la especialización costaba 4.700 dólares (más de 13 millones de pesos en ese entonces) por semestre. Sin embargo, parte de ese dinero no se le pagó a la universidad sino a una empresa que vende implantes dentales en Bogotá y que se encarga de ofrecer esos cursos en el exterior.



La testigo del caso señaló que viajaron a Brasil como turistas y no como estudiantes, y que nunca vio los permisos legales para realizar procedimientos a los pacientes de ese país que formaban parte de la práctica de la especialización. Por esas y otras irregularidades, la mujer empezó a sospechar sobre la legalidad de la especialización, que en realidad era un diplomado.



Afirmó que se acercó al Ministerio de Educación, en donde le confirmaron que esa universidad no estaba registrada para ofrecer ese tipo de programas académicos. Igualmente señaló que, según las autoridades de Brasil, esa universidad tenía una sanción y no podía ofrecer esos estudios.



Fue en ese momento cuando apareció Leonor Herreño, quien, de acuerdo a la testigo, asesoró a la empresa de implantes dentales que ofrecía la supuesta especialización.



Como pruebas de la relación entre Herreño y esa empresa, la testigo que llevó el caso ante la Fiscalía presentó unos correos electrónicos que intercambió uno de los promotores de los estudios con la funcionaria del Mineducación.



En uno de esos correos se pudo evidenciar que los médicos de Brasil escribieron a los odontólogos colombianos para informarles que se reunirían con una funcionaria del Ministerio de Educación para aclarar la situación.

Fiscalía también investiga otros casos

El ente acusador también puso la lupa sobre las certificaciones de estudios y prácticas realizadas por un grupo de 43 médicos que obtuvieron un título de especialización en cirugía plástica de la Universidad Veiga de Almeida de Río de Janeiro, en Brasil.



Estos casos se sumaron a los de los médicos Eduardo Calderón Carrascal y Christian Felipe Borrero Guerrero, quienes con ayuda de Leonor Herreño habrían obtenido títulos falsos de universidades de Perú y Argentina.



