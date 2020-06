Condenan al extécnico Didier Luna a una pena de 28 meses por injuria

En una audiencia que se celebró este martes, el Juzgado 15 de conocimiento de Bogotá condenó al extécnico de fútbol Didier Luna a 28 meses (2 años y 4 meses) de prisión por injuria, esto luego de un preacuerdo que logró con la Fiscalía, pues inicialmente había sido denunciado por acoso sexual.



Esta pena no será privativa de la libertad pero para ello debe pagar una caución de 20 salarios mínimos mensuales vigentes.

En el proceso Luna aceptó su responsabilidad por los hechos denunciados por Carolina Rozo, quien afirmó que fue acosada sexualmente por el hombre en varias ocasiones.



Luego de un preacuerdo logrado con la Fiscalía, el delito de acoso sexual se cambió por injuria por vía de hecho agravado, y dicho preacuerdo fue avalado por el juez.



Tanto la Fiscalía como la Procuraduría estuvieron conformes con la decisión del juez, no obstante, la defensa de Luna apeló la decisión y deberá sustentar ese recurso en los próximos 5 días.



En su sentencia, el juez consideró que Luna ejecutó varios actos de presión personal en contra de la víctima “con el fin de obtener favores sexuales no consentidos, y se valió de su superioridad, toda vez que él ostentaba el cargo de director técnico de la Selección femenina Sub-17 mientras ella ocupaba el cargo de fisioterapeuta”.



Según el despacho “el sentenciado tenía una posición dominante frente a la víctima y con ocasión de esta circunstancia la aprovechó para ejercer presión sobre ella para solicitarle favores sexuales ilícitos, lo que implica (…) un grave perjuicio para la tranquilidad emocional de la víctima", debido a que encontrarse en una situación de acoso sexual es crítica para su buen desempeño personal y laboral.

El juez añadió que “se hace necesario enviar tanto al penado, Luna, como a la comunidad en general, un mensaje de repudio total y absoluto al delito de acoso sexual en contra de las mujeres en cualquier escenario en que este se produzca”.



El funcionario judicial dijo que las conductas de acoso sexual tienen la capacidad de dañar relaciones sociales, laborales, familiares y personales por lo que consideró que la pena no podría ser la mínima.

“Este despacho debe hacer un llamado a Luna y a toda la sociedad para eliminar de forma radical el acoso sexual en todo tipo de ambientes. La sociedad colombiana y en especial los hombres debemos emprender una verdadera revolución cultural de aprecio y la valoración igualitaria de las mujeres en todas las actividades diarias”, indicó el juez.



Vale recordar que en el extécnico Luna pidió perdón a Rozo, disculpa que fue aceptada por la víctima a través de su representante.

