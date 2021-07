Condenan a falso cirujano plástico por muerte de mujer tras operación

Por la muerte de una joven, luego de que le practicaron una cirugía plástica, el juzgado 22 penal con función de conocimiento de Medellín condenó a dos médicos, quienes violaron varios de los principios que debieron seguir.



Los hechos ocurrieron en agosto de 2011, en Medellín, cuando una paciente contactó al doctor Carlos Albertos Ramos Corena para una cirugía estética. Pese a que pactó el procedimiento con él, quien fue el doctor que le hizo la valoración inicial y a quien ella le pagó, el 13 de agosto siguiente, su operación la realizó la médica y cirujana plástica Ana María Socarrás Espitia, y el doctor Ramos solo fue ayudante en la misma.

Según recoge la sentencia, los días siguientes al procedimiento la familia de la mujer contactó por teléfono al doctor porque ella presentaba síntomas, pero este les decía que eso era normal.



El 16 de agosto, la mujer acudió al consultorio para una evaluación y según el doctor, estaba en buen estado de salud, pese a que, según sus familiares, su estado de salud no mejoraba.



Al día siguiente, la paciente fue a su cita de masajes de seguimiento a las 9:10 a. m., allí se desmayó, tenía dificultad para respirar, palidez generalizada y cianosis labial.



Aunque fue trasladada a la clínica donde le habían hecho la cirugía, llegó sin signos vitales, y se registró su muerte a las 10:03 a. m. como consecuencia de un shock cardiogénico secundario a tromboembolismo pulmonar posterior al acto quirúrgico.

(Lea también: Corte condena a cirujano por muerte de una mujer tras una liposucción)

Si bien en el proceso se probó que la doctora Socarras Espitia convalidó un título como Especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva que obtuvo en la Universidad de El Salvador, en el Ministerio de Educación, en cambio, no había antecedentes de convalidación para el doctor Ramos.



Además, de acuerdo con la Fiscalía, la mujer fallecida "nunca supo que iba a ser operada por una persona diferente a la cual había contratado".



Y añadió: "Carlos Ramos es médico general sin especialidad en cirugía plástica, la Dra. Ana María advierte que nunca los autorizó a la dupla Ana María Socarras y Carlos Ramos para que fueran ellos quienes la operaron, nunca la paciente supo de esa maniobra, sino que de buena fe creyó ser operada por Carlos Ramos quien no poseía idoneidad ni competencia para operarla por no ser cirujano plástico".

Nunca la paciente supo de esa maniobra, sino que de buena fe creyó ser operada por Carlos Ramos quien no poseía idoneidad ni competencia para operarla por no ser cirujano plástico FACEBOOK

TWITTER

También se evidenciaron otras irregularidades, como que no hay evidencias de que se tomaron medidas de riesgo y postoperatorio, y quien le dio el alta a la mujer fue una enfermera, pese a que esto debe hacerlo el médico que la operó.

De acuerdo con la sentencia, si bien se informaron oportunamente los riesgos de la cirugía y no se acreditaron anomalías en la operación en sí misma, sí hubo una violación al derecho de la paciente a elegir libremente al médico que le practicaría la cirugía.



El fallo también critica que los doctores debían ser garantes del postoperatorio, y que el doctor Ramos Corena no prestó atención a las quejas de la paciente y sus familiares sobre síntomas persistentes.

(Además: La muerte que revivió el peligro de las cirugías estéticas ‘de garaje')

Así mismo, hubo irregularidades en la historia clínica, en la que no se consignó la realidad de los hechos, como que no fue la cirujana que operó a la paciente quien le hizo la valoración inicial, tampoco se consignó quién fue la que en realidad operó a la mujer; y el hecho de que un día antes de su muerte, el médico Ramos dijo que la paciente estaba bien de salud, pese a los síntomas reportados.



En general, para el despacho hubo una serie de complicaciones en el postoperatorio "que sobrepasan aquellas que se presentan normalmente después de un procedimiento quirúrgico y que las mismas no fueron atendidas debidamente por los médicos tratantes acusados".



La sentencia añade que con "la inadecuada atención médica brindada entonces por Ramos, además de que no se respetó el deber objetivo de cuidado que le era exigible, se incrementó el riesgo permitido produciéndose entonces el resultado lesivo a la vida de la paciente".

(Más del tema: Estudiante murió en una cirugía estética en norte del Valle)

Además, para la juez, la médica Socarras Espitia, como fue quien efectivamente operó a la mujer, no podía "dejarla a su suerte en el postoperatorio".



"Es posible concluir que el resultado que se presentó en este caso, tromboembolismo pulmonar que llevó a la muerte, es una expresión concreta de la inactividad completa por parte de la enjuiciada, quien no siguió ni aplicó los protocolos que regulan el deber objetivo de cuidado exigido en el postoperatorio pues se ausentó, sin justificación, durante esta importante fase", se lee en el fallo.



Por todo esto, y porque no tenían antecedentes penales, la jueza los condenó a 40 meses de prisión y una multa de 30 salarios mínimos mensuales. Además los inhabilitó por 30 meses para el ejercicio de su profesión como médicos.



Sin embargo, se les concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, para lo cual deberán pagar una caución de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y suscribir una diligencia de compromiso por un período de prueba de 40 meses.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Haití: Personas claves en investigación por muerte de Jovenel Moïse



-Cinco muertos y cinco capturados en operación contra 'clan del Golfo'



-Tres soldados muertos y 5 heridos tras combate con disidencias