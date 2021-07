Condenan a exalcalde de Arauca por fraude con recursos de campaña

Un Juez Penal del Circuito de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en contra del exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagui Cermeño; y su exgerente de campaña, Héctor Getulio Abril por fraude procesal.



Ambos fueron procesados porque, en el curso del proceso electoral, el exmandatario recibió aportes económicos de particulares que, según la Fiscalía, "fueron usados para comprar la intención de voto de la ciudadanía con dinero en efectivo, tejas de zinc, mercados y otros elementos".



Socadagui Cermeño ganó los comicios para el periodo 2016 – 2019. Según la Fiscalía, luego de la elección, el exalcalde y el gerente de campaña, "falsificaron los soportes contables, plasmaron préstamos que no existieron y relacionaron aportes de familiares que no tenían capacidad económica".



Con los informes alterados obtuvieron la devolución de recursos por parte del Consejo Nacional Electoral.



La Fiscalía pidió que ambos reciban una pena de siete años de prisión. El juzgado deberá citar a una próxima audiencia y determinar el monto de la condena.





