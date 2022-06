Por haber exigido más de mil millones de pesos a un campesino a cambio de no afectar su predio con una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en El Rosal, Cundinamarca, una juez condenó a Hernando Clavijo, concejal de ese municipio.



De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, un grupo de concejales exigió el dinero a la víctima para no afectar el uso del suelo sobre el área en la que tenía su propiedad, de tal manera que no se disminuyera el avalúo del predio.



Puntualmente, dice la Fiscalía, Clavijo buscó al dueño del predio y le pidió 1.200 millones de pesos, de los cuales le corresponderían 200 millones de pesos.



Según se informó, gracias a un preacuerdo este concejal aceptó los delitos de concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.



En virtud de esa negociación, una juez penal de conocimiento de Funza, Cundinamarca, lo condenó a cinco años y cinco meses de prisión.



Además, la sentencia incluye una multa de 30 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 65 meses para ejercer cargos públicos.

