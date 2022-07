En las últimas horas fue condenado Carlos Enrique Robledo Solano, exsubdirector jurídico de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.



Un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción estableció que, mientras el exfuncionario hizo parte de un comité que seleccionaba a los administradores de los bienes a cargo de la entidad, entre febrero de 2008 y noviembre de 2010, intervino para que varias propiedades fueran entregadas a dos adjudicatarios que no cumplían los requisitos de ley.



(Le recomendamos: JEP imputa a Torres Escalante y 21 militares más por 'falsos positivos')

De igual manera, la investigación indicó que los beneficiados con el manejo de los activos eran "personas cercanas a algunos de los narcotraficantes que perdieron el dominio y control de los bienes por haberlos adquirido con dineros ilícitos", señaló la Fiscalía.



En un primer evento, Robledo Solano permitió que fuera designado un particular como depositario provisional de una entidad de comercio y siete embarcaciones que prestaban servicios de transporte marítimo de carga y pasajeros en el Pacífico colombiano.



De acuerdo con el ente acusador, el administrador seleccionado no tenía estudios profesionales que demostraran su idoneidad en el manejo de empresas ni tenía conocimiento o experticia en naves fluviales.



(Puede leer: ¿Cuáles son los retos que enfrentará el nuevo ministro de Defensa?)



En ese sentido, según la Fiscalía, se generó un detrimento patrimonial por el naufragio de una de las embarcaciones y la declaratoria de pérdida total de otra. Adicionalmente, recibieron cuatro sanciones de la Dirección Marítima de Buenaventura (Valle del Cauca) por distintas infracciones cometidas.



Además, la investigación demostró que no hubo entrega de recursos a la DNE por la explotación económica de los bienes.



En un segundo evento, el exsubdirector jurídico avaló el acta de selección de un adjudicatario sin verificar los antecedentes penales y los documentos de viabilidad. De esta manera, una empresa asumió, por cinco años, el dominio de 15 estaciones de servicio, cuatro lotes, un inmueble urbano y un predio rural, cuyo valor superaba los 6.000 millones de pesos.



(Le sugerimos: Defensoría exhorta a Mininterior para que convoque mesa de diálogo en Cauca)

Facebook Twitter Linkedin

El exdirector de la DNE Carlos Albornoz tiene dos condenas por el manejo irregular de los bienes de la mafia. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

El próximo mes se conocerá la pena que pagará Robledo Solano por su responsabilidad.



Hay que recordar que el efuncionario de la DNE fue absuelto en un proceso en el que fue condenado el exdirector de la entidad, Carlos Albornoz, por la venta del predio 'Jesús del Río', ubicado en el municipio de Zambrano (Bolívar) que le fue decomisado a la mafia y posteriormente fue vendido durante su administración.



Por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Albornoz a 19 años y 11 meses de prisión.



(Lea también: Alertan por inminente liberación de procesados por feminicidio)



El exdirector del DNE también tiene otra condena a 19 años que le impuso el juez 37 de conocimiento de Bogotá, por la venta irregular del Centro Comercial Villa Country, en Barranquilla. Un predio incautado a la mafia que se vendió de manera irregular en 2009.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia