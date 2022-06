El 22 de abril de 2019, cerca de la Plaza Minorista de Medellín, un policía le pegó varias veces con su bastón de mando a un habitante de calle que salía de una quebrada que desemboca al río Medellín. Buscando evitar la golpiza, él decidió lanzarse al río, cuyo caudal lo arrastró.



El cuerpo sin vida del habitante de calle fue recuperado a la altura de Barbosa, dos días después, y según el dictamen de Medicina Legal, el hombre falleció por traumas contundentes en las vértebras cervical, dorsal y por ahogamiento.



Por estos hechos, un juzgado condenó a al patrullero Rodrigo Alberto Vallejo Villada, según informó la Fiscalía.



El juez condenó al uniformado a 20 años de prisión tras hallarlo responsable del delito de homicidio simple.



De acuerdo con el ente acusador, el policía actuó con negligencia al no pedir colaboración a los bomberos para tratar de rescatar a la víctima.



La sentencia condenatoria, que fue emitida en primera instancia, fue apelada por la Fiscalía por considerar que el Juzgado no tuvo en cuenta las circunstancias de agravación por la indefensión.



Así mismo, la defensa del procesado también apeló el fallo por no estar de acuerdo con la declaratoria de responsabilidad del sentenciado.

