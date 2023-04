Llegó la hora cero para Luz Fabiola Rubiano. Luego de aceptar cargos ante la Fiscalía, esta mujer procesada por insultos a la vicepresidenta Francia Márquez recibirá este lunes una condena por parte de una jueza.



El caso está a cargo del Juzgado 39 de Conocimiento de Bogotá, el cual dictará una sentencia contra Rubiano por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento, cometidos el pasado 26 de septiembre, cuando en una marcha en contra de las políticas del Gobierno Nacional profirió comentarios racistas contra Márquez.

Luz Fabiola Rubiano (inferior derecha). Foto: Archivo particular

"Los elementos de prueba dan cuenta de que el 26 de septiembre de 2022, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la hoy procesada emitió declaraciones ante varias cámaras y medios de comunicación en contra de la dignidad y la integridad de la Vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, la comunidad afrodescendiente e integrantes del Partido Comunista Colombiano", comunicó la Fiscalía en su momento.



En concreto, el escándalo salió por cuenta de un video publicado en el medio Diáspora Social en el que Rubiano lanzó no solamente insultos contra la vicepresidenta, sino también contra el presidente Gustavo Petro y contra el Partido Comunista.



Por esto, el abogado Carlos Hernán Escobar, representante de la vicepresidenta, indicó hace unas semanas en EL TIEMPO que el objetivo de su clienta es que se haga justicia y no se permitan este tipo de abusos en contra de la población afrodescendiente.



Dentro de este proceso penal, no obstante, seguramente no le darán cárcel a Rubiano, por lo que la víctima espera que sea más un acto simbólico para rechazar cualquier comentario racista en el país.



Al ser manejado bajo el procedimiento abreviado, en este expediente no hubo audiencia de imputación, sino que el 30 de enero la Fiscalía, desde su delegada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, le trasladó a la mujer sindicada el escrito de acusación en el que le relacionaron todos los hechos.



Ese día ella fue junto a su defensa a las instalaciones del ente acusador, en Bogotá, y luego de hablar unos minutos con su equipo jurídico, les comentó a los fiscales que aceptaba los cargos señalados.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

