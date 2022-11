El 21 de agosto del año pasado Edgar Francisco Acosta asesinó a Johnson Zorrilla Marín con un golpe en su cabeza con una piedra para luego hurtar sus pertenencias y emprender la huida, dejando el cuerpo tendido de Zorrilla en medio de la calzada.



El hecho estremeció a los ciudadanos por los videos que circularon en las redes y que daban cuenta de la violencia con la que se cometió el crimen.



Hoy, el juez 14 del circuito condenó por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado al extranjero Edgar Francisco Acosta a 36 años de prisión, sin permiso de beneficios y ordenando su expulsión del país una vez cumpla su pena.



En vídeo quedó registrado el crimen en el que se evidencia que Zorrilla fue abordado por dos sujetos. Uno de ellos se desplazaba en una bicicleta y otro caminaba. En grabaciones se puede observar la crudeza del golpe que el ciudadano recibió en su cabeza, el cual lo dejó completamente inconsciente.



El cuerpo de Johnson fue hallado en la madrugada por patrulleros de la policía quienes afirmaron que el cuerpo estaba tenido en la calle, con una herida abierta en su cabeza y sin signos vitales.



"Mi papá estaba tomando licor desde el 20 de agosto de 2021, lo llamamos en la madrugada del 21 de agosto y no contestó cuando salí a las 5 am a buscarlo, vi un patrulla en el sector y observé el cuerpo de mi papá sin vida", aseguró en su momento su hijo, Wilmer Andrés Zorrilla.



En el informe forense que presentó Medicina Legal sobre Johnson Zorrilla se evidenció una lesión contundente en la región frontal medial de la cabeza con hemorragia en su cuero cabelludo, lesiones en la cara, herida contusa en la mandíbula y señales de congestión en todos sus órganos.



"Se puede concluir que la causa de muerte es un trauma contundente severo y cerrado en cabeza que le lleva a morir muy rápidamente... la víctima fue sorprendida por el golpe y conmociona todas su estructuras cerebrales", indicó el profesional que realizó la necropsia.



Además, se dictaminó que la causa de muerte fue un homicidio violento con trauma contundente severo y cerrado en cabeza.



La Fiscalía imputó los delitos de homicidio agravado y de hurto calificado agravado tras la evidencia videográfica en la que se logró dar cuenta de tres sujetos en el lugar de los hechos, uno que se mantuvo al margen y dos que intervinieron en el crimen.



Tras labores de análisis de las imágenes se pudo realizar la identificación del señor Dangel Torres Padúa, quien fue testigo directo de los hechos y advirtió las amenazas e intimidaciones que recibió el declarante como represalias por parte de familiares del hoy condenado.



La defensa de Acosta aseguró, en su momento, que no se podía demostrar su responsabilidad en la muerte de Zorrillo ya que no había certeza de qué golpe había causado el deceso, si el que se le había propinado o el debido a su caída por "el estado de embriaguez en el que se encontraba", señaló.



Tras el dictamen de medicina legal, testimonios de testigo y la evidencia fotográfica y de vídeo, la jueza del caso concluyó que Acosta sí tenía responsabilidad como coautor en el homicidio y lo condenó a 35 años por el delito de homicidio agravado sumándole un año adicional por el delito contra el patrimonio económico.



Además, se le impuso al homicida una pena accesoria de expulsión del territorio una vez cumpla la totalidad de la pena, dada su condición de extranjero.



