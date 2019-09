Así fue el debate por la cadena perpetua a violadores de niños 

Argumentando que la cadena perpetua no viola tratados internacionales pues no existe una prohibición expresa a ese tipo de penas en los tratados ratificados por Colombia; y diciendo que esa condena sí podría ser un mecanismo efectivo de protección de los niños, el Consejo de Política Criminal emitió un concepto favorable para el proyecto de ley que pide cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños.

EL TIEMPO conoció en detalle el concepto que emitió este órgano, que es el asesor del Estado en política criminal, que se reunió en principio el 20 y 27 de agosto y adelantó el examen al proyecto de acto legislativo número 1 del 2019 en Cámara que se acumuló con el proyecto 047 de 2019 en Cámara, y tras estas discusiones, hace algunos días en una votación virtual se aprobó apoyar el proyecto.

En primer lugar, el Consejo analizó los objetivos y contenidos del proyecto de ley que cursa en el Congreso y con base en esto discutió si apoyarlo o no. En el debate hubo posiciones a favor y en contra y también se hicieron varias observaciones al proyecto.



Cabe recordar que el Consejo Superior de Política Criminal está integrado por la Ministra de Justicia y del Derecho (quien lo preside), el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General, el Ministro de Educación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Director de la Policía y el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el director del Icbf, entre otras entidades, y 6 congresistas.

Argumentos en contra

Varios miembros del Consejo resaltaron que hace más de 5 meses el mismo Consejo de Política Criminal había emitido un concepto desfavorable a un proyecto de ley que también buscaba la cadena perpetua para violadores de niños. Así, dijeron que si bien en este caso es un proyecto de ley distinto, en el fondo pide lo mismo y que no hay una razón jurídica válida para cambiar la postura del Consejo.



Por ello, varios miembros del Consejo, entre ellos la Procuraduría y la Defensoría, votaron en contra de implementar la medida, entre otras razones por las que ya había expuesto la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado, que en un informe entragado al Ministerio de Justicia recomendó no insistir en la pena perpetua.

En la votación de apoyar o no la medida, los miembros que se opusieron expusieron entre otras cosas que esa condena tiene altos riesgos de inconstitucionalidad, pues existe una prohibición a penas inhumanas y degradantes por lo que la cadena perpetua podría entrar a reñir con esas prohibiciones "en especial si se tiene en cuenta las condiciones de reclusión en nuestro país que no ofrecen una real posibilidad de resocialización".

Si se niega de manera absoluta este aspecto, la pena se vuelve desproporcionada y, según la jurisprudencia internacional, constituye un trato cruel, inhumano o degradante, prohibido en la Constitución FACEBOOK

TWITTER

Y recordaron el concepto del 7 de marzo pasado que dice que una de las finalidades del Estado es la resocialización de los condenados, "si se niega de manera absoluta este aspecto, la pena se vuelve desproporcionada y, según la jurisprudencia internacional, constituye un trato cruel, inhumano o degradante, prohibido en la Constitución", dice ese concepto de hace poco más de 5 meses.



Los miembros que se opusieron también resaltaron que en Colombia ya hay penas suficientemente altas para proteger a los niños de estas conductas, con penas que pueden llegar hasta los 60 años, por lo que "incluso podrían constituir una cadena perpetua en la práctica". Además, este tipo de delitos no tiene beneficios penales, aunque sí permite las rebajas por actividades de resocialización.



También dijeron que al implementar la cadena perpetua para agresiones a menores se corre el riesgo de que luego el Congreso la amplíe para más delitos, "volviéndola la regla general para aquellos comportamientos que, por razones políticas y sociales sean considerados de mayor gravedad, sin atender su excepcionalidad y el impacto que tiene sobre derechos fundamentales de los procesados".



También dicen que la cadena perpetua no tiene en cuenta la posibilidad de error judicial, es decir, la posibilidad de que se condene a una persona inocente, y que esta pena es ineficaz para impedir nuevos delitos contra menores.



"Uno de los puntos que frecuentemente ha expuesto el Consejo de Política Criminal, en la búsqueda de una política coherente y articulada, es que el solo aumento de las penas no tiene un efecto disuasorio real en la comunidad, en este caso, en los potenciales agresores sexuales de los menores", dice el concepto sobre esto.



Y agrega: "No es la pena severa la que causa un impacto real en la prevención del delito sino la pena efectiva".

El solo aumento de las penas no tiene un efecto disuasorio real en la comunidad, en este caso, en los potenciales agresores sexuales de los menores FACEBOOK

TWITTER

Otro punto importante en el que llamaron la atención varios miembros del Consejo es que la cadena perpetua podría traer mayor desprotección a los menores, en el sentido de que puede ser un incentivo perverso para que el agresor tome medidas más agresivas contra los niños, como el asesinato además del abuso sexual, para evitar ser atrapado, ante la gravedad de la condena que eso implicaría.

Argumentos a favor

De otro lado, la mayoría de los miembros del Consejo -que está integrado mayoritariamente por instituciones del Gobierno- dijeron que la implementación de la cadena perpetua no viola el bloque de constitucionalidad puesto que no existe una prohibición expresa a ese tipo de penas en los tratados internacionales ratificados por Colombia.



Además, los miembros que estuvieron a favor de la cadena perpetua, entre ellos la Fiscalía General, dijeron que esta pena sí podría ser un mecanismo efectivo de protección de los menores y que no puede calificarse como populismo punitivo todo aumento de penas.



"No puede perderse de vista que la cadena perpetua debe ser solo una parte de una serie de políticas tendientes a proteger a los niños (...) Tampoco puede perderse de vista que hay un claro aumento en los delitos sexuales que afectan a los menores, por lo tanto resulta válido que una estrategia articulada que incluya la cadena perpetua vele por la protección de los niños".



Otro de los argumentos de los que votaron a favor es que los derechos de los niños priman en la Constitución y tratados internacionales sobre los derechos de otras personas.



Así mismo dicen que las penas actuales para los delitos contra los menores no son proporcionales al daño que causan esos actos. Por ejemplo, dicen que el acceso carnal violento con menores tiene una pena máxima de 30 años y otros delitos de 37 años, y que si se compara eso con delitos de menor gravedad como el hurto agravado calificado (que tiene una pena de 36 años) no pueden considerarse las penas actuales por delitos contra menores como excesivas ni altas.



También señalaron que precisamente sobre el punto de la resocialización, el proyecto de ley que estudia el Congreso incluye la función resocializadora de la pena, pues permite la posibilidad de revisión de la condena en un término de 25 años y que dependerá de la resocialización que el agresor realice en la cárcel.



De otro lado, los miembros que apoyaron la cadena perpetua dijeron que la posibilidad de error judicial no es un argumento válido para no implementar esta pena en Colombia porque ese no es un problema exclusivo "ni se verá exacerbado por la implementación de la cadena perpetua, ya que se puede presentar en cualquier tipo de delitos"

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET