Mujer intentó matar dos veces a un hombre para no pagar cupo de taxi

Con audios de llamadas la Fiscalía logró demostrar la culpabilidad de una mujer que en dos ocasiones intentó asesinar a un hombre para no pagarle un cupo de taxi por 85 millones de pesos.

Lina Magaly Andrade Ospina, quien era la determinadora de la red conocida como 'Los Prestamistas' en Ibagué, Tolima, fue condenada este martes a once años y un mes de prisión.



Todo comenzó cuando José Gildardo Zambrano negoció con ella un cupo de un taxi que supuestamente pertenecía a Milton Francisco Parra, otro integrante del grupo, que fue condenado a once años y cinco meses de prisión. Pero, en realidad el cupo del vehículo era de otra persona.



Fue entonces cuando la cabecilla de la organización criminal decidió que lo mejor era quitarle la vida a Zambrano y lo intentó en dos ocasiones, sin éxito.



El siete de abril del año pasado el comerciante iba junto a su esposa María Argenis Oyola cuando desde una motocicleta le lanzaron una granada en el barrio Fenalco de Ibagué. Afortunadamente el hecho no fue más que un susto para ellos.



Sin embargo, la red no paró ahí, pues empezó a llamar a Zambrano y a su esposa para intimidarlos hasta que lograron que ambos se fueran de la capital tolimense.



Al parecer el grupo seguía todos los movimientos de la pareja y, el 27 de abril, cuando Zambrato tuvo que volver a hacer unas diligencias en Ibagué, fue víctima de un nuevo atentado.



Esta vez fue interceptado en el barrio Interdepartamental por dos sujetos que conducían una moto y que le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron del lugar.



Las autoridades recogieron el elemento probatorio suficiente, correspondiente a los vídeos de las cámaras de seguridad, los testimonios presenciales y las interpretaciones telefónicas, que dieron cuenta de la estructura 'Los Prestamistas', que era liderada por Andrade Ospina.



Un juzgado especializado de Ibagué encontró a la mujer, quien era la representante de una empresa de taxis, culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio en concurso heterogéneo con tentativa de homicidio agravada con 3 materialidades, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, porte ilegal de armas de uso personal y estafa.



