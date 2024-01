Con agente encubierto, Fiscalía golpeó red que vendía droga en el Park Way de Bogotá

Daniel Andrés Pérez Moreno, alias el Chinche, está sentado en una de las sillas del parque Park Way en Bogotá. Viste una gorra y camiseta color negro y en la mano tiene una chaqueta color blanca. Con tranquilidad, pero alerta, está a la espera de que llegue uno de los clientes a quienes les vende cigarrillos de marihuana.



A unos metros está uno de sus nuevos compradores, quien le hace la seña de fumar con los dos dedos en sus labios. Ya es la tercera vez que le compra y le ha ganado confianza, por eso, no presintió que era un agente de la Policía.

Daniel Andrés Pérez Moreno estaba en el cartel de la Policía de las personas más buscadas por venta de estupefacientes en Bogotá. Foto: Policía.

Alias Chinche, de 1.65 metros de estatura, se levanta, pone la chaqueta en la silla, mira al alrededor y le dice al comprador: "Toca estar en la juega porque los 'tombos' joden 'harto'".



El agente saca seis mil pesos y le entrega a 'Chinche', quien saca de sus partes intimas una caja, agarra un 'bareto', que no pesa más de 1 gramo, y le dice: "Estos 'pirobos' están 'trabadores'" y el agente le responde: "Ojalá porque los están vendiendo muy pequeños últimamente".



Alias Chinche se ríe y le guarda el cigarrillo en el bolsillo del pantalón. Esto sucedió el 26 de julio del 2023 a menos de una cuadra del CAI de La Soledad, ubicado en la calle 40 #24-44, en la localidad de Teusaquillo.



"Ya sabe, fúmese ese 'bareto' y si necesita más, viene y me trae. Si no tengo la de 'Millos'. El patrón sabe cómo es", le dijo alias Chinche al comprador y se despiden.



Alias Millos es Michel Esneider Lozano Gutiérrez, quien según la Fiscalía, es el líder de la banda 'Park Way', encargada de la venta y comercialización de estupefacientes en este parque que va desde carrera 22 hasta la carrera 24 y desde la calle 37 hasta la calle 42.



Además, bajo las órdenes de Lozano se encuentran cuatro expendedores, Erik Sebastián Pérez Tellez, alias Chirrete; Dumar Fernando Rodas Rodríguez, alias Dante; Eimer Fierro Cruz, alias el Flaco y Daniel Andrés Perez Moreno, alias Chiche.



Asimismo, el ente investigador vinculó a Juan Pablo Molina Pombo, alias El español, como uno de los proveedores de estupefacientes a esta banda delincuencial.

Operativo de captura de alias Millos en el Park Way. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La captura

En la cuarta visita del agente a la zona, observó a alias Chinche, de 21 años de edad, reunido con las otras personas vinculadas por la Fiscalía a la organización, vendiendo estupefacientes.



Luego, a las 4:05 de la tarde del 17 de enero de este año, Daniel Andrés Pérez Moreno es requerido por dos uniformados de la Policía, quienes al comprobar su identidad, confirmaron que tiene una orden de captura.



"Debe dirigirse a la URI de Puente Aranda", le dijo uno de los patrulleros y en ese momento emprende la huida.

Alias Chinche durante la audiencia de imputación. Foto: Archivo particular.

En la reacción inmediata de la patrullera, lo agarró de la camiseta y lo tumbó al suelo en donde comenzó el forcejeo.



El hoy capturado "intenta quitarle el arma de dotación, por lo que interviene el otro patrullero para tranquilizarlo. Ella intenta sujetarlo, pero él es más fuerte, razón por la cual el compañero le dispara", dijo la fiscal del caso durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos un día después.



Sin embargo, durante la audiencia, la defensa explicó que "el patrullero intentó dispararle al pecho y él puso el brazo para evitar el impacto de la bala". Daniel Andrés Pérez Moreno fue trasladado a un centro médico para ser atendido.

Durante la audiencia, la delegada de la Fiscalía, imputó cargos a Daniel Andrés Pérez Moreno como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo y sucesivo y coautor en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.



Así, el juzgado 76 penal municipal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión, en contra de Daniel Andrés Pérez Moreno.



Según registros de la rama judicial, Pérez Moreno tiene otro proceso abierto y está en etapa de juicio oral por el delito de hurto. Además, tiene dos comparendos por porte de estupefacientes.



Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

