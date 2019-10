Compra de predio que llegó a Benedetti fue una operación de lavado

La Fiscalía le imputó cargos a Ruby Corredor Ruiz, señalada de adquirir un lujoso apartamento en el norte de Bogotá que luego traspasó al senador Armando Benedetti.

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que la mujer no tenía dinero para comprar el bien y que la transacción “se trató de una presunta operación de blanqueo de capitales para ocultar y encubrir el origen ilícito de unos recursos”.



Igualmente señaló que el proceso estuvo rodeado por muchas irregularidades y que las mismas declaraciones de la mujer son incongruentes frente a las supuestas pruebas que entregó para justificar el negocio.

“La negociación no dejó rentabilidad y le ocasionó pérdidas a usted. Esto es ajeno al sentido común y a las reglas de la experiencia”, dijo la fiscal del caso.



Añadió que la mujer dijo que había comprado el predio para vivir, pero que casi que inmediatamente que lo recibió se lo traspasó en diciembre de 2010 al senador Benedetti.



Igualmente indicó la Fiscalía que la operación buscaba dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito.



Recordó el ente acusador que el bien estaba en manos del Estado y en 2009 el Fisco lo puso a la venta y anunció el inicio del proceso para el cual se presentaron cuatro personas, entre ellas la mujer capturada. Cada uno de ellos tuvo que entregar un depósito inicial para poder participar en la adquisición del predio mediante un remate.



Y el último día, dijo la Fiscalía, se presentó la mujer y entregó 189 millones de pesos en efectivo, contrario a los demás aspirantes que consignaron en cheque.



Adicionalmente cuestionó la Fiscalía que las cartas de citación que hizo la empresa Estrategias Comerciales y de Mercadeo, encargada del remate, se hicieron en tres casos con fecha 31 de julio de 2009, y a la capturada la citaron el 5 de agosto.

Foto: Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

Y el 6 de agosto se efectuó la audiencia de remate que tenía dos rondas. En la primera, la capturada ofreció 946.469 millones de pesos, y en la segunda ofreció 1.600 millones de pesos, en la cual "había tachones y enmendaduras" e incluso valores diferentes.



A pesar de eso, indicó la Fiscalía, se le aceptó la oferta y, de hecho, se le adjudicó el predio por un valor que estaba tachado.



Sumado a esto se cuestiona que el acta de adjudicación se hizo a las diez de la mañana y aparece que la apertura de los sobres fue a las once de la mañana, es decir, se adjudicó una hora antes de que se conocieran las propuestas.



Uno de los ofertantes se quejó de las irregularidades, pero a pesar de eso se mantuvo la adjudicación.



En la audiencia, la Fiscalía señaló que el proceso fue una fachada "y estuvo rodeado de irregularidades para manipular y adjudicar" la entrega del bien.



En la diligencia judicial la Fiscalía indicó que la mujer declaró ante las autoridades como hizo el pago del bien lo que no coincide con la realidad lo que permite concluir que “desconoce por completo como se hicieron los pagos y oculta la realidad de esa operación económica”.



Luego se da el proceso de venta del predio al senador Benedetti el 14 de diciembre de 2010 por 1.600 millones de pesos “Lo vendió por el mismo valor que lo compró y además incurrió en gastos por 45 millones de pesos durante la compra y de 44 millones de pesos durante el proceso de venta”, dijo la Fiscalía. Además pago administración por 12 millones de pesos, es decir en el negocio perdió más de 90 millones de pesos.



La Fiscalía señaló que se desconoce el rumbo del dinero que supuestamente se pagó para la entrega del predio a Benedetti. Igualmente llamó la atención de la Fiscalía que "curiosamente" el senador pagaba los gasto de administración del bien antes de comprarlo.



Así lo evidencia una cuenta de cobro por parte de la administración del conjunto a nombre de Benedetti de diciembre de 2009, un año antes de la compra. Igualmente hay un recibo de caja de 10 millones de pesos con el nombre del senador.



"Se insiste, no hay una explicación del porque existe una cuenta de cobro y un recibo de caja a nombre del señor Armando Benedetti", dijo la Fiscalía.



Y agregó: "La señora Corredor se prestó para adquirir e invertir en un inmueble con dineros que tienen su germen en actividades ilícitas con la finalidad de dar apariencia de legalidad".



Corredor Ruiz no aceptó los cargos imputados e insistió en su inocencia.

Charla con un general

La Fiscalía pidió que la mujer fuera asegurada en centro carcelario y entre los argumentos para justificar esa solicitud presentó una grabación de la mujer con un general.



En el audio se escucha al oficial, que se encuentra en una reunión en San José del Guaviare, y ella le dice que si se puede salir y hablar por otro medio. La grabación es de julio pasado y allí, dice la Fiscalía, se evidencia que ella sabe que sus comunicaciones están interceptadas.



En otra grabación llama al general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la séptima división del Ejército y se presenta como la exasesora del exministro de Justicia Enrique Gil Botero y le pide colaboración en la logística para un evento que está organizando.





