Se han repartido cerca de $ 95.000 millones en reparaciones por DMG

Mientras David Murcia Guzmán llegó a Colombia, este martes, diciendo: “Que Dios los bendiga, que bendiga a toda Colombia”, los afectados de la captadora que él promovió siguen esperando que los reparen integralmente por la plata que perdieron.



Han pasado 10 años desde que Murcia fue condenado por los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero, y, de acuerdo con María Mercedes Perry, agente liquidadora de DMG, se han devuelto aproximadamente 95.000 millones de pesos para la reparación a las víctimas, tanto en bienes como en dinero en efectivo, y faltarían al menos otros 800.000 millones.

Murcia Guzmán, según datos de la Fiscalía, alcanzó a recaudar entre 2007 y 2008 cerca de 2 mil millones de dólares a través de su empresa DMG Grupo Holding S. A., que se expandió a Panamá, Venezuela y Ecuador, y fue intervenida por el Gobierno en 2008, por el delito de captación ilegal de dinero bajo la figura de pirámide.

La intervención dejó más de un millón de personas afectadas, que invirtieron capitales desde $ 100.000 hasta más de $ 100 millones. Oficialmente se conoce de unas 240.000 personas que se registraron como afectados.



Además de los 22 años de cárcel que Murcia debe pagar en Colombia, también fue condenado a pagar una multa de 25.700 salarios mínimos, es decir, más de 17.000 millones de pesos.



No obstante, a pesar de que ya ha habido pagos a algunos afectados a través del proceso de liquidación de la empresa, las víctimas del proceso penal en contra de Murcia aseguran que no han recibido nada por concepto de reparación, según comentaron Fernando Ruiz y Lida Rivera, abogados de víctimas de DMG.

“Sabemos que él viene a Colombia es a cumplir pena, salvo que él cuente que alguien tenga un dinero, su llegada no afecta en nada la reparación que debe darse a las víctimas”, dijo Ruiz.



En esto insistió Rivera, quien añadió que algunos de los que se registraron como afectados en el proceso administrativo de liquidación de DMG han recibido pagos de no más de 500.000 pesos.



Ambos abogados tuvieron reparos frente a la actuación de la intervención y posterior liquidación de DMG, pues dijeron que si bien no ha terminado la liquidación de la sociedad, en algunos casos se han entregado como reparación propiedades para ser divididas entre más de 600 o, incluso, más de 1.000 personas, lo que ha traído inconvenientes para los afectados.

Sumado a esto, comentó Rivera, algunas de las personas a las que se les adjudicaron bienes como reparación no fueron informadas de esto y ahora tienen procesos en su contra por el no pago de los impuestos o administración de esos bienes.



De otro lado, los abogados comentaron que tras la condena a Joane Ivette León Bermúdez, esposa de Murcia Guzmán, por el delito de lavado de activos agravado, se inició un incidente de reparación a las víctimas.



León Bermúdez fue condenada en diciembre del año pasado a 16 años de cárcel y una multa de 13.149 salarios mínimos vigentes, y debía responder por los delitos de captación masiva y habitual de dinero y concierto para delinquir; pero al haber transcurrido más de 7 años desde la audiencia de imputación de cargos, estos delitos prescribieron, por lo cual su pena solo se ajusta al delito de lavado de activos.

