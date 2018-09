Esta es la propuesta del Gobierno para regular la dosis mínima

El Gobierno ya publicó el borrador del que sería el decreto para regular la dosis mínima, que propuso el presidente Iván Duque.Este decreto faculta a la Policía para decomisar cualquier cantidad de sustancia psicoactiva que un ciudadano porte en el espacio público.

En ese sentido, de acuerdo con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, no están penalizando la dosis mínima sino que esta es "una medida administrativa de incautación de la droga que se encuentre portando o consumiendo un ciudadano en espacio público".



El decreto que se busca expedir adiciona un capítulo al 'Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa' para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.

Por ejemplo, cuando la Policía advierta la posible infracción de la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas, como marihuana, cocaína, heroína o derivados de la amapola, drogas sintéticas, entre otras, así como cualquier otra sustancia legalmente prohibida se aplicará el procedimiento verbal inmediato de que trata el artículo 222 del Código Nacional de Policía y Convivencia.



Así las cosas, si un ciudadano porta o consume droga en un espacio público, "se le decomisa la sustancia y hay un proceso verbal y unos descargos. Si él es un adicto y lo demuestra, que lo puede hacer bien sea por una certificación médica, por el testimonio de los padres o de los profesores, se le devuelve la droga", indicó Borrero.

Se le decomisa la droga y hay un proceso verbal y unos descargos. Si él es un adicto y lo demuestra se le devuelve la droga

Sin embargo, el porte y tenencia de cantidades que excedan la dosis personal será judicializado de conformidad con la normatividad vigente.



Según indicó la Ministra, para el Gobierno esto no es una infracción a lo dicho por la Corte Constitucional cuando reguló la dosis mínima en defensa del libre desarrollo de la personalidad, pues lo que hace este decreto no es penalizar sino decomisar.



"Se puede seguir consumiendo en espacios privados, en espacios públicos no porque el legislador lo prohibió. Adicionalmente no se puede estar vendiendo a los niños y nuestros adolescentes porque estamos dañando esta generación y eso es lo que pretendemos proteger, a nuestros niños".

En el caso de que el ciudadano al que se le decomisa la droga no pueda probar que es un adicto, la sustancia será destruida, establece el decreto.



"En el evento en que el presunto infractor (...) sea encontrado como responsable de un comportamiento contrario a la convivencia relacionado con el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, procederá a imponer, en todo caso, la medida correctiva de destrucción del bien, sin perjuicio de las demás a las que hubiere lugar", dice el decreto.

