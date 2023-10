Elecciones 2023: así puede identificar si es víctima de constreñimiento al sufragante

Perturbación de las elecciones: Se establece que la perturbación de las elecciones es cuando un ciudadano es engañado con el fin de que este no pueda votar públicamente. Puede tener de cuatro a doce años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes según la gravedad del hecho.

Presión al votante: Cuando una persona utiliza la violencia física o psíquica en una persona con el fin de que no ejerza su derecho al voto , pues será considerado como constreñimiento electoral. Esto se identifica en el momento cuando el sufragante se ve presionado con diversos ideales políticos. Se sabe también que quien incurra tendrá de cuatro a nueve años de prisión.

Manipulación al votante: Engañar al sufragante con el propósito de que vote por un candidato en especial, por un partido político o incluso que no vote. Esta falta incurrirá una sanción de prisión de cuatro a ocho años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.​

Voto fraudulento: Este delito es similar al anterior, no obstante se enfoca únicamente en los servidores públicos como lo son los jurados de votación, quienes busquen remplazar a un sufragante o permitan que vote más de una vez. De ser descubierto deberá afrontar una condena de cuatro a nueve años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así mismo, quedará inhabilitado de ejercer cargos públicos.

No entregar los documentos personales: Significa que el jurado de votación no entregue los documentos electorales, sellos de urna y marca triclave.



Se llevará a cabo una prisión de cuatro a nueve años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no podrá tener ningún cargo público.