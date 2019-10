Comité asesor de Gobierno se opone a pena de muerte para violadores

Sin haber superado todavía su primer debate en el Congreso, un proyecto de ley que busca que haya pena de muerte para violadores de niños está prácticamente hundido.

La iniciativa de dos artículos, radicada en la Cámara de Representantes por Jaime Rodríguez Contreras, de Cambio Radical, no fue debatida en la Comisión Primera de la Cámara porque los congresistas pidieron esperar el concepto del Consejo Superior de Política Criminal –órgano asesor del Gobierno en esa materia– para conocer su opinión frente al proyecto.



El proyecto de ley busca modificar el artículo 11 de la Constitución, eliminando la prohibición de la pena de muerte. Esa condena fue abolida en el país en 1910.



La iniciativa del representante de Cambio Radical propone que, de manera excepcional, cuando un menor sea víctima de “homicidio en modalidad dolosa o acceso carnal en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de muerte”.

Sin embargo, el proyecto no cayó bien en el Comité Técnico del Consejo de Política Criminal, que se reunió la semana pasada y, tras discutir el proyecto, concluyó que se debe dar un concepto negativo.



Para el comité que analizó el proyecto, a diferencia de la iniciativa de cadena perpetua para violadores de niños –que hace un mes obtuvo un concepto favorable de este comité-, la pena de muerte sí está explícitamente proscrita en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide este tipo de medida contra algún delincuente.



Cuando el Consejo de Política Criminal le dio su visto bueno a la cadena perpetua para violadores de niños, dijo que esa pena es aceptada por los organismos internacionales y que, en el caso colombiano, se aplicaría solo en condiciones excepcionales en los que podrá ser revisada la sanción cuando el condenado cumpla 25 años preso, dependiendo de su comportamiento y resocialización.



Pero en la pena de muerte, las consideraciones son distintas. Según los miembros del Comité Técnico, la ley establece que la finalidad de toda condena dentro del sistema judicial es la resocialización de los sentenciados. En ese sentido, consideran que la pena de muerte no tiene ningún fin resocializador, ya que termina con la vida del condenado.



El argumento de que la sanción puede resultar desproporcionada también se contempló en el comité, que efectivamente consideró que la pena de muerte es una condena excesiva a la luz del sistema jurídico del país.



Tras la discusión del proyecto en el comité técnico –conformado por representantes de los ministerios de Justicia y Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, entre otros–, el concepto deberá ser votado por el Consejo en pleno, que comprende las cabezas de cada una de esas entidades.



Luego de esto, el concepto se enviará al Congreso de la República, en donde, según fuentes, podría no tener mayorías para pasar al siguiente debate.

JUSTICIA@JusticiaET