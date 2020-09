El reconocimiento de un país enfermo por el conflicto armado

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, recuerda que cuando trabajaba con las comunidades del Magdalena Medio, alguna vez, una niña de tres años se les murió deshidratada en una reunión campesina en Cimitarra porque los actores armados no dejaron que pasaran, río arriba, las medicinas que podían salvarle la vida.



El conflicto armado interno ha tenido un impacto tal en la salud de los colombianos que, según los cálculos del comisionado Carlos Martín Beristain, el país ha perdido cerca de 7 millones de años de vida. A este cálculo llega tras promediar que cada persona asesinada en el país perdió cerca de 35 años de vida posible y que son cerca de 200.000 los muertos que se estiman por la guerra.

Por esto, este jueves la Comisión de la Verdad llevará a cabo, desde las 10:00 a. m., un acto de reconocimiento del impacto del conflicto armado en la salud, un fenómeno que tiene todo tipo de complejidades, como contaron este miércoles los comisionados.



El padre De Roux resaltó algunos ejemplos: los efectos del glifosato en la vida y salud de las comunidades campesinas, que fue “realmente devastador”, no solo para las personas sino también para los animales de los que dependían. También señaló las minas antipersonal, que además de afectar la integridad física, fueron instaladas alrededor de escuelas y centros de salud.



Finalmente, señaló los “ríos de mercurio” que, en el Magdalena Medio, han “destruido la vida de los pueblos que vivían del pescado” por cuenta de la minería ilegal, que llegó de la mano de los paramilitares, el Eln y las Farc.



El comisionado Saúl Hernández –médico y experto en salud pública– dijo que en la Comisión de la Verdad están convencidos de que “una de las grandes víctimas de estos años de confrontación armada ha sido la salud de los colombianos y las colombianas, en especial los más pobres” y los más jóvenes.



El conflicto no solo ha significado pérdida de años vividos, sino también de calidad de vida, y por eso la Comisión busca “ir hasta el fondo, hasta las raíces de lo que nos pasó”, dijo el comisionado Hernández, para generar una “conmoción positiva” en la sociedad.



El comisionado Saúl Hernández señaló que en lo corrido de la pandemia, que son menos de 200 días, la Comisión ha contado 119 líderes sociales asesinados, “la mayoría de ellos campesinos e indígenas” y algunos vinculados a la salud, como el coordinador del programa de salud indígena asesinado el 11 de septiembre en Corinto, Cauca. Además, se cuentan 51 masacres.



Entre 1978 y 2019, fueron asesinados 84 promotores de salud en las regiones más remotas, además se registraron 2.419 hechos de violaciones a la misión médica, siendo la mayoría actos contra la vida, como asesinatos, desapariciones, amenazas y desplazamientos.



En estos actos, continuó el comisionado, han estado comprometidos todos los actores armados: en el 34 % las guerrillas, en el 20 % los paramilitares, en el 6 % la Fuerza Pública, sola o aliada con algún actor armado. Lo más preocupante, dijo, es la altísima impunidad, lo que se refleja en el 40 % de hechos de los que se desconoce la autoría.



La Fuerza Pública, además, en muchos momentos impidió al personal paramédico transportar a heridos a centros de atención, lo que es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y la Misión Médica, dijo el comisionado.



Los departamentos donde más se concentraron estos ataques fueron Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cauca y Caquetá, añadió.



El comisionado Beristain explicó que incluso los hospitales en zonas rojas fueron considerados en el conflicto como parte de “el enemigo”, así como las ambulancias. También resaltó otro fenómeno, el de la salud mental, “que es muy invisible, pero marca terriblemente las condiciones de vida de la gente”. Así, tanto en Colombia como en el exilio han encontrado testimonios de víctimas que le tienen miedo a los ruidos de motos, que sufren de insomnio y otras secuelas como depresión y ansiedad, que son menos visibles que una amputación, señaló.



A esto, agregó el comisionado Hernández, se suman problemas en el sueño, la alimentación, la sexualidad, entre otros, que se reflejan en extremos en ansiedad, depresión, activación de bipolaridades, esquizofrenia y hasta pérdida de todo contacto con la realidad. Estas secuelas, además, no quedan solo en las víctimas, sino también en los excombatientes de todos los bandos.



Deisy Arrubla, quien ha acompañado la investigación de la Comisión sobre estos problemas, señaló que esa entidad ha tomado testimonio de 350 trabajadores de la salud, además de realizar escuchas colectivas de enfermeras, médicos, decanos de facultades de medicina, agremiaciones, entre otros.



Estas personas han manifestado cómo el conflicto las llevó a ser estigmatizadas, perseguidas y señaladas por cumplir con sus labores médicas. Por ejemplo, las promotoras rurales de salud eran vistas como “sospechosas” de ser informantes, de suministrar bienes o medicinas al “enemigo”, lo que los convertía a ellas en blanco de los actores armados. Lo mismo sucedió con las ambulancias y sus conductores, a quienes señalaban de transportar a miembros de la contraparte, y por eso también sufrieron ataques en el conflicto.



Los impactos del conflicto han sido diferenciados, dijo el comisionado Saúl Hernández, con mayor afectación para las personas jóvenes. Explicó que mientras en la Violencia entre liberales y conservadores las víctimas tenían entre 34 y 44 años, en el conflicto armado más reciente tienen entre 18 y 25 años, en promedio. Entre estas, los hombres han sido más del 80 % de víctimas mortales.



Los hombres, además, han sufrido impactos en su integridad física, como amputaciones de distintos tipos, lo que “cambia la vida a las personas, desencadena unos problemas de salud mental terribles”, que llevan incluso a intentos de suicidio.



Las mujeres, por su parte, también han sufrido un impacto “supremamente grande”, por ejemplo, por los hechos de violencia sexual. “Tenemos que decir y denunciar que las niñas fueron utilizadas, empleadas y convertidas prácticamente en esclavas sexuales”, dijo el comisionado.

Esto impacta la salud desde las infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados hasta la alteración emocional profunda y la afectación de la sexualidad y la vida cotidiana.



De acuerdo con el comisionado Beristain, en una guerra lo que más sufre es “lo común”, es decir, la salud y la educación, que son dos herramientas “fundamentales para la reconstrucción del tejido social”. Sin estas, añadió, una sociedad se queda sin posibilidades de reconstruirse.

