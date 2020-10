Colombia y los países más corruptos en sobornos transnacionales

Un documento, titulado ‘Exportando corrupción’, realizado por Transparencia Internacional, clasificó 47 países en cuatro grupos de acuerdo a la implementación de los parámetros de la Convención Anti-Soborno de la OCDE, la cual busca prevenir el soborno en las transacciones comerciales internacionales.



La organización categorizó cada nación en cuatro grupos diferentes: en el primero, aparecen los países con implementación activa de los indicadores de la OCDE (los que más lucharon contra la corrupción); en el segundo, los que tienen implementación moderada; en el tercero, implementación limitada, y en el cuarto, accionamiento pequeño o nulo.



Conozca cuáles son los países que ocuparon los últimos lugares del listado y cómo le fue a Colombia en el informe de la entidad.

Colombia

Colombia ahora hace parte de los países que tienen implementación limitada contra los sobornos transnacionales. Foto: iStock

Hace parte de los seis países que mejoraron su medición desde el informe realizado en 2018, pues pasó de tener implementación nula a implementación limitada en 2020 (es decir, pasó del cuarto grupo al tercero). Según Transparencia Internacional, este progreso se debe al fortalecimiento de las entidades encargadas de prevenir y sancionar el soborno, así como a desarrollos legislativos en torno al tema.



Entre 2016 y 2019, el país abrió 20 investigaciones por soborno y uno de estos casos fue sancionado. Se trata de la Sociedad Interamericana de Aguas y

Servicios (Inassa), la cual fue obligada a pagar una multa por sobornar a dos funcionarios ecuatorianos para acelerar el pago de contratos gubernamentales.



Transparencia hizo un llamado al país a incorporar mecanismos de protección integral a representantes y denunciantes de casos de corrupción. Igualmente, asegura que es necesario asignar mayores recursos para la investigación del soborno, la detección de los implicados y la recolección de pruebas.



“De nada sirven los avances legislativos si no prevenimos que los hechos ocurran y no logramos sanciones contundentes contra el soborno transnacional”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, en un comunicado.

México

México no ha sancionado ninguna de sus investigaciones por corrupción. Foto: iStock

A pesar de que México abrió tres investigaciones por corrupción, entre 2016 y 2019, quedó ubicado en el último grupo del informe debido a que ninguno de los casos fue sancionado por las autoridades. Además, no hay información disponible sobre el avance de los procesos o las indagaciones durante estos años.



En México se destaca el caso de la constructora CEMEX, en el cual se descubrieron sobornos para la compra de tierras, adquisición de permisos de minería y reducción de impuestos. Sin embargo, Transparencia asegura que no hay datos sobre las medidas que tomó el país al respecto.



El informe establece que esta nación necesita determinar sanciones adecuadas para las compañías involucradas en casos de corrupción, usar la tecnología en sus investigaciones y plantear una reforma en el proceso de nombramiento de jueces.



Perú

Foto: iStock

Este país latinoamericano no hace pública la información correspondiente a los casos de soborno y, entre 2016 y 2019, no reportó ninguna investigación al respecto. También se ubica en el último grupo del listado.



Cabe recordar que en 2018 Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de ese país en medio de un escándalo de corrupción relacionado con la compra de votos.



Según el reporte, los organismos estatales divulgan estadísticas generales sobre delitos contra la administración pública, lo que imposibilita saber cuántos de esos casos son específicamente por sobornos transnacionales.



Transparencia aseguró que el caso de Lava Jato expuso las limitaciones del sistema de justicia para combatir los crímenes relacionados con la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado.



China

Transparencia indica que este país tiene una gran responsabilidad internacional al ser uno de los mayores exportadores. Foto: iStock

En el periodo 2016-2019, China no abrió ninguna investigación contra el soborno transnacional, a pesar de que compañías de ese país han sido objeto de estudio en investigaciones, por lo tanto, el gigante asiático fue clasificado dentro de los países con medidas pocas o nulas contra la corrupción.



También se reportó que la efectividad de la unidad de inteligencia financiera de ese país tiene prácticas inconsistentes con relación a los informes de transacciones sospechosas y el manejo de la información en las investigaciones.



Transparencia Internacional hace énfasis en que este país tiene una gran responsabilidad al ser uno de los líderes en exportaciones y transacciones a nivel mundial. Por este motivo la entidad hace un llamado a establecer leyes que permitan identificar, verificar y acceder a la información con el fin de facilitar investigaciones.



Igualmente, el documento recomienda aumentar las penalidades y sanciones relacionadas con el lavado de activos e incrementar la colaboración con gobiernos internacionales y organizaciones anti-soborno.

India

India no hace publicas sus investigaciones sobre sobornos. Foto: iStock

Este país también entró en la categoría más baja, ya que no hace parte de la Convención Anti-Soborno de la OCDE y, además, no publica ningún tipo de estadística sobre el soborno transnacional. En India, esa modalidad de corrupción no es un delito. Sin embargo, varias empresas están vinculadas a casos relacionados con el fraude.



Las investigaciones son demoradas debido a interferencias políticas y, aquellas que se relacionan con el soborno y el lavado de activos, se retrasan ante la falta de coordinación con agencias de investigación internacionales.



El reporte le sugiere al país vincularse a la Convención de la OCDE, aprobar una legislación que castigue el soborno y ampliar la protección de los denunciantes de casos de corrupción.



Bélgica

Foto: iStock

Bélgica no reportó ninguna mejora desde el informe realizado en 2018. El país no publica datos sobre las investigaciones por soborno, pero Transparencia Internacional tiene registro de, al menos, cinco investigaciones que no dieron pie a ninguna sanción contra los implicados.



Entre los casos se destaca un contrato multimillonario entre la compañía belga Semlex y la República Democrática del Congo para producir pasaportes biométricos.



En el informe se aconseja al país difundir la información sobre los casos abiertos por soborno, presentar una legislación que proteja a los denunciantes e Incrementar la financiación de los organismos públicos encargados de combatir la corrupción.



Hungría

Hungría se clasificó en el último grupo luego de estar en el tercero en 2018. Foto: iStock

En 2018, la nación hacía parte del grupo de implementación limitada, sin embargo, en el nuevo informe se trasladó a la categoría de implementación nula.



La entidad enfatiza en que hay investigaciones en Eslovenia y Macedonia sobre el financiamiento ilegal de partidos políticos con fondos originarios de Hungría. No obstante, no se han abierto procesos sobre este o algún otro caso de soborno en el país.



Transparencia Internacional determinó que Hungría necesita hacer pública y accesible la información referente a los casos de soborno transnacional. De igual manera, consideró que es necesario mejorar el marco legal para la protección de los denunciantes y fortalecer la capacidad para proporcionar asistencia jurídica a quienes investigan la corrupción en el país.



Polonia

Polonia no concluyó ninguna de las investigaciones por soborno. Foto: iStock

Polonia abrió tres investigaciones en el periodo 2016-2019, aunque no concluyó ninguna de estas. Uno de los casos que destacó el informe fue el de la compañía de buses Solaris Bus & Coach, en el cual un miembro de la junta directiva disfrazó el dinero de un contrato como supuestos pagos de consultoría a diferentes filiales ubicadas en Latvia, Hong Kong y China.



En el documento también se determinó que Polonia no publica estadísticas claras con respecto a las investigaciones de sobornos transnacionales y que necesita asegurar la independencia del poder judicial, proporcionar más recursos a las entidades encargadas de indagar en casos de soborno y concientizar a las empresas en la importancia de los controles interno para evitar estas situaciones.



Además de Colombia, países como Dinamarca Eslovenia y Estonia subieron tercer grupo del listado, mientras que España y Francia ascendieron a la segunda categoría.



Solo Estados Unidos, Reino Unido, Suiza e Israel están en el primer nivel del listado de la lucha contra los sobornos.

