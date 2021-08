Por violaciones a Código de Policía van más de seis millones de comparendos

Desde la entrada en vigencia del Código de Policía, en julio de 2016, las autoridades han impuesto 6’099.465 comparendos por conductas contrarias al comportamiento en sociedad en todo el país.

El código fue presentado en julio de 2016 y se inició con la labor de socialización, que incluyó sanciones pedagógicas. En enero de 2017, se dio paso al cobro de las sanciones económicas.



(Le puede interesar: En dónde y por qué están creciendo los homicidios en la ciudad)



En este lapso, Bogotá es la ciudad en la que mayor número de comparendos se han impuesto, 2’021.493, situación que se podría explicar por la cantidad de ciudadanos que viven en ella. Le sigue Medellín con 365.996, Cali con 285.549, Barranquilla con 224.418 y Cartagena con 173.709.



El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, destacó los avances en la aplicación del código y afirmó que ha permitido cambiar algunos comportamientos de la ciudadanía “dando espacio a la convivencia y el respeto por el otro”.



Señaló el general que las personas pasaron de ver el código solo como una herramienta para imponer multas a considerarlo una oportunidad de cultura ciudadana.



Sin embargo, los pagos de las sanciones no son tan efectivos y, de hecho, en algunas administraciones locales ni siquiera hay claridad sobre el tema.



(Lea además: ¿Qué hay detrás del aumento de homicidios en lo que va del año?)



Aunque la Policía impone las multas que dependen de la categoría de la contravención, no es la encargada de cobrar esos dineros.

Facebook Twitter Linkedin

El consumo de marihuana en zonas verdes de conjuntos residenciales puede ser objeto de un comparendo del Código Nacional de Policía. Foto: Raúl Arboleda. AFP

EL TIEMPO consultó a la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda, sobre el estado de los cobros por este concepto. Sin embargo, estas dependencias no tienen claridad de quién lleva las cuentas y no entregaron respuesta oficial a este medio.



Por su parte, Carlos Alberto Gutiérrez, subsecretario de Gobierno Local y Convivencia de Medellín, dijo que cuando un comparendo es recibido por un ciudadano, este tiene 3 días hábiles para presentarse en caso de alguna reclamación para evitar el pago de la multa, por lo que no todos los comparendos aplicados terminan en pago.



El funcionario dijo que lo recaudado entre el 1.º de enero y el 31 de julio asciende a $ 467’813.691 (en multas generales tipo 1, 2, 3, 4 y especiales, infracción urbanística y contaminación visual).



En este valor se incluyen los más de 65 millones de pesos recaudados al descuento del 60 por ciento ofrecido por la alcaldía en junio de este año a quienes hubiesen sido multados entre el 25 de marzo y el 31 de agosto de 2020 y hubieran sido exentos. Esto aplicaba para unas 45.000 personas.

(Lea también: Desplazamientos en Ituango, ¿germen de un conflicto nuevo?)



Y en Bogotá, según la Plataforma de Liquidación de Comparendos de la Secretaría de Seguridad se han recaudado 14.498 millones de pesos por pronto pago desde la entrada en vigencia del código. Y 5.476 millones por pago pleno sin descuento.



El director de Seguridad Ciudadana destacó que las sanciones tipo 1 y 2 le dan la oportunidad al ciudadano de conmutar el pago “con trabajo pedagógico y comunitario, lo que ha contribuido al conocimiento y la implementación del código, mejorando las relaciones entre los ciudadanos y vecinos”.



El general Rodríguez señaló que tiene conocimiento que unos 800.000 comparendos han sido pagados, pero aclaró que ese es un tema que le compete directamente a las alcaldías, que son las encargadas de recibir el dinero, después de que el inspector de Policía avala el comparendo.

Las alcaldías disponen de estos dineros, entre otras inversiones, para impulsar campañas de pedagogía, para dar a conocer el código y programas sociales y cuidado del espacio libre.

Sanciones en pandemia

El general Rodríguez señaló que el Código ha sido fundamental para apoyar las medidas sanitarias que ha decretado el Gobierno con el fin de frenar la propagación del covid-19.



Desde que se decretó la emergencia sanitaria –25 de marzo de 2020–, se han impuesto 1’652.547 comparendos por comportamientos contrarios a las normas.



(Le recomendamos: Desplazamiento se triplicó en el país: van 30.378 víctimas más que en 2020)



La lista la encabeza incumplir el aislamiento obligatorio; por este hecho se han impuesto 1’010.673 comparendos. Le sigue la no utilización del tapabocas con 298.876 comparendos.



El general Rodríguez dijo que en medio de la pandemia la Policía ha desarrollado una labor educativa y de apoyo a la comunidad, “explicando los alcances de la situación y la importancia de cumplir, por la salud y la vida, con las normas expedidas”.

Facebook Twitter Linkedin

El no uso del tapabocas llevó a 298.876 comparendos. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

¿Hora de una reforma?

Por no cumplir, en su momento, con el pico y cédula (restricción por número de documento) se impusieron 195.677 comparendos. No cumplir con la ley seca dio para la imposición de 89.114 comparendos, por aglomeraciones se expidieron 39.353. Y por las llamadas fiestas clandestinas se impusieron 491 comparendos.



Para el director de Seguridad Ciudadana de la Policía no es necesario hacer cambios a los artículos del código; “más que mejoras, lo que se necesita es que se siga desarrollando e implementando y que se dé a conocer a la ciudadanía. Hay medidas de protección que se desconocen, de atención a la población vulnerable que no se aplican, y en eso estamos trabajando con los alcaldes”.



(Siga leyendo: Indepaz reporta 61 masacres y 224 víctimas en lo corrido del 2021)



El oficial destacó que son dos las dinámicas las que más afectan la convivencia: el consumo de sustancias psicoactivas, que genera delitos conexos con el microtráfico (extorsiones, homicidios e inseguridad a los alrededores de los lugares de expendio), y el consumo de bebidas embriagantes, que desata hechos de intolerancia y que marca que celebraciones como el Día de la Madre se conviertan en el día donde más homicidios se registran en el año.



Jairo Libreros, experto en temas de seguridad ciudadana y defensa nacional, señaló que son hasta ahora 5 años de entrada en vigencia del código, “por lo que falta tiempo para la adaptación y para los cambios que se buscan”. Sin embargo, criticó que “dejó sola a la Policía en la implementación del código”. De acuerdo con Libreros, ese equilibrio hace falta, que en los municipios se adecúen las capacidades para desarrollar la aplicación del código.



Por su parte, el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero señaló que se ha privilegiado la sanción antes que la mediación y el cambio de comportamientos con medidas alternativas.

Facebook Twitter Linkedin

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

“Esto ha hecho que las administraciones locales, a instancias de los inspectores de policía, tengan represado miles y hasta millones de comparendos sin resolver”, dijo Acero, a lo que acotó que es “una justicia cercana a los ciudadanos represada, ineficiente con altos niveles de impunidad, muy parecidos a la justicia punitiva”.



De igual forma, señaló que la carga de sanciones en cabeza de la Policía, a través de los comparendos, “ha propiciado ineficiencia y en algunos casos corrupción”.



Dijo que las sanciones, por no pago de estas a través de los comparendos, “no son efectivas y a muy pocos ciudadanos los afectan, lo que hace que los ciudadanos no paguen las multas y no les pase nada”.



Acero afirmó que la única institución comprometida es la Policía, “sin involucrarse como corresponde las demás autoridades”. Y que por esto, “el código requiere una reforma profunda que corrija todas estas fallas”.

Las cinco conductas más sancionadas

Al día, son sorprendidas en promedio 732 personas portando elementos cortantes, punzantes o semejantes, hecho que no es un delito, pero sí una contravención a las normas de convivencia porque “ponen en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos”.



Desde que entró en vigencia el Código de Policía, hace cinco años, la Fuerza Pública ha impuesto 1’200.570 comparendos por esta causa, lo que la convierte en el comportamiento contrario a las normas de convivencia más reiterativo entre los colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

Atraco a vehículo con arma de fuego. Fotoilustración. Foto: Luis Lizarazo

Le sigue, según la estadística de la Policía, consumir sustancias psicoactivas en espacio público –estadios, parques, entre otros–, con 544.776 comparendos, y en tercer lugar está portar sustancias prohibidas en espacio público, con 428.262 comparendos.



De igual forma, al día, en promedio se han impuesto 188 comparendos por “reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones físicas”, para un total de 309.153 comparendos desde la entrada en vigencia de la norma.



En este ítem, señalaron las autoridades, incide el consumo de bebidas embriagantes, sustancias ilícitas y la intolerancia, que son el detonante de las riñas.



Y en quinto lugar del top de conductas más sancionadas se encuentra evadir el pago en el sistema de transporte púbico (colados). Por ese comportamiento han sido sancionadas 194.962 personas.

(Siga leyendo: 'Me ofrecieron US$ 2 millones para guardar silencio': testigo caso Mattos)



El código establece que por los distintos tipos de comportamientos hay multas que oscilan entre los 121.136 pesos y 969.094 pesos.



La multa puede aumentarse por factores como “la desobediencia, resistencia, desacato o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia”.