Homicidios se redujeron 36,5 % desde el 2010 para el primer trimestre

Un total de 2456 personas fueron víctimas de homicidio entre enero y marzo del 2020 en el país. De estas, el 91,4 % fueron hombres (2.245) y el restante 8,6 %, mujeres (210).



Frente al mismo periodo del año 2019, hubo una reducción de 268 homicidios, que representan una reducción de 0,9 %, es decir, muy leve. Por género, los homicidios de hombres se redujeron en 262 casos y los de mujeres en siete casos.

En el mismo periodo hubo una reducción en suicidios de 18 casos. Aunque fueron 30 suicidios menos de mujeres para el trimestre, hubo 12 más de hombres en ese lapso. La reducción total frente al periodo del año pasado representa un 3 %.



Estas cifras no alcanzan a medir los cambios que haya ocasionado la pandemia y el consecuente encierro en los indicadores de violencia, pues apenas alcanzan a recoger la primera semana del aislamiento obligatorio.

Aunque no parece haber cambios significativos estadísticamente en el último año, las estadísticas disponibles de Medicina Legal permiten comparar el primer trimestre del 2020 con el mismo periodo, una década atrás, entre enero y marzo del 2010.



Esta comparación, sin embargo, se hace sobre cifras netas, es decir, no representan las tasas de homicidios y suicidios por cada 100 mil habitantes, que es importante debido a los cambios en la población del país.



Así, se observa que una diferencia en los homicidios de 1415 casos. En otras palabras, en los últimos 10 años se presentó una reducción de 36,5 % en los homicidios.



En 2010, se registraron 3871 homicidios, el 92,4 % de hombres y el 7,6 % de mujeres. Es decir, no ha habido cambios significativos en la distribución por género de la violencia homicida de la última década.



Por género, la reducción en el homicidio de hombres fue de 37,2 %. En el caso de las mujeres, la reducción fue de 28,5 %.



En el caso de los suicidios, hay un aumento de 201 casos entre el primer trimestre del 2010 y el primer trimestre del 2020. Esto significa que se presentaron 53,8 % más suicidios que los que se registraron una década atrás.



El aumento, para el caso de los hombres, fue de 155 casos, es decir 48,8 % más casos. Y para mujeres, el aumento fue de 46 casos, lo que significa una diferencia de 82,14 %.



Mientras que en el trimestre que pasó hubo 102 suicidios de mujeres, una década atrás esta cifra era de casi la mitad, con 56 casos.



