Cierran caso contra abogado por presión a testigo a favor de Uribe

La Fiscalía cerró la investigación contra el abogado Jaime Lombana, originada en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra su cliente, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, por soborno y fraude procesal.

La denuncia había sido presentada por el veedor ciudadano Pablo Bustos, quien hizo referencia a supuestas amenazas y soborno de testigos a favor del senador Uribe Vélez, hechos en los cuales estarían mencionados sus abogados.

Mencionó el caso puntual del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien había denunciado presiones para que declarara que el senador Iván Cepeda supuestamente le ofreció prebendas para acusar a Uribe Vélez de tener vínculos con grupos ilegales.



Ese caso fue cerrado favoreciendo a Cepeda y se abrió la investigación en la Corte Suprema contra Uribe Vélez.



El denunciante señalaba que se tenía información de que en esas presiones al testigo habría participado Lombana.



La Fiscalía escuchó en interrogatorio al abogado Lombana, quien dijo que no conocía y que jamas se había reunido con el exparamilitar Monsalve. Frente a los señalamientos hechos en algunas publicaciones señaló que en una ocasión visitó al preso Enrique Pardo Hasche, detenido por el secuestro de Eduardo Puyana, padre de la exprimera dama de la nación Nohora Puyana de Pastrana.



Esta visita, dijo Lombana, la hizo por solicitud de su suegra Mercedes Willenson y se realizó el 22 de febrero del año pasado en la misma cárcel en la que se encontraba el exparamilitar.



La señora Willenson ratificó en declaración en la Fiscalía la versión de Lombana y aseguró que estuvieron en el sitio hora y media y “no hablaron con nadie, ni nadie se les acercó y se fueron”.



La defensa de Lombana pidió el cierre de la investigación al considerar que fue circunstancial que se diera esa visita en el penal y que el abogado nunca se reunió con Monsalve y por tanto era imposible que lo hubiera presionado o amenazado.



La Fiscalía le dio crédito a las declaraciones recogidas en la investigación y señaló que no hay ninguna evidencia que comprometa a Lombana en ningún delito y que quedó demostrado que el abogado no se reunió con el exparamilitar y su presencia en la cárcel fue para reunirse con otro interno.



“Forzar la intervención de la Fiscalía y de los Jueces penales en un asunto que no existió y que no obra ningún elemento de juicio que nos permita estructurar los delitos enunciados, no tendría sentido”, señaló la Fiscalía al ordenar el archivo del proceso.



Por esos hechos le ente acusador mantiene una investigación abierta contra el abogado Diego Cadena quien también fue citado a interrogatorio



A Cadena Ramírez, exdefensor del capo del narcotráfico Diego Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego’, se le abrió una investigación luego de haber aparecido en una de las interceptaciones telefónicas que ordenó la Corte Suprema de Justicia.



Él habría visitado en la cárcel a Monsalve para pedirle una presunta retractación a favor de Uribe Vélez.

