Fuertes videos que han circulado a través de redes sociales, en los que se ve a un hombre golpeando, halando el cabello, y arrastrando por unas escaleras a una mujer, han puesto la lupa sobre un caso de violencia contra la mujer ocurrido en Chiquinquirá, Boyacá, y que tiene a la víctima en el hospital.



Según explicó Lepsa Pinilla, gestora social del municipio, el hecho se presentó el pasado fin de semana de puente festivo, cuando la mujer y su pareja regresaban a casa en la madrugada.

Si bien se ha pedido mantener en reserva el nombre de la víctima, quien está trastornada por los hechos, se conoce que el nombre del hombre que la golpeó brutalmente es Christian Castillo.



“Es un caso lamentable que sucedió con una trabajadora de la Secretaría de Hacienda. Nosotros repudiamos el hecho y le hemos dado a ella todo el acompañamiento”, comentó Pinilla, quien ha mantenido comunicación con la víctima.



La mujer, quien fue sacada por su hermano de Chiquinquirá y ahora está hospitalizada en Bogotá, no ha decidido denunciar penalmente estos hechos, pero de oficio ya lo hizo la administración.



“Desde el momento que nos enteramos hablé con ella, pero ella no ha querido denunciar, por eso la Comisaría de Familia presentó la denuncia de oficio ante la Fiscalía”, detalló la Gestora Social.



Se sabe también que el agresor, quien no ha sido capturado, tuvo un contrato con la administración, pero Pinilla aclaró que el mismo terminó en mayo y no fue renovado.

“Ella está hospitalizada, nosotros queríamos manejar el caso con discreción en un comienzo porque ella está afectada psicológicamente, por eso invitamos a evitar dar el nombre de ella y no publicar los videos que se han visto para no victimizarla más”, concluyó la Gestora Social.



Desde la administración municipal hicieron una invitación a todas las personas que sean víctimas de violencia de género a denunciarlos. Para ese fin, el municipio tiene dispuesta la línea 155 y el celular 3232766856. Además, se activó una Patrulla Púrpura, que brinda atención integral y oportuna a víctimas de violencia de género, así como orientación, acompañamiento jurídico y psicosocial; y se recordó que la Comisaría de Familia también brinda también toda atención y orientación a las víctimas de violencia de género.

