Piden archivar caso contra uniformados que mataron a los chimpancés Pancho y Chita

La muerte de los chimpancés Pancho y Chita, quienes se fugaron del Bioparque Ukumarí en Pereira el 23 de julio de este año, generó una investigación en la Justicia Penal Militar y Policial contra el sargento segundo José Luis Piedrahita Tamara, el soldado Fran Martínez González, y el patrullero Andrés Felipe Ricaurte Vásquez.



(Le puede interesar: Historia de la estatua humana que puso a responder a generales por crímenes de guerra).



Pero este 21 de noviembre, en una audiencia, el fiscal delegado 2430 de la Policía Militar y Penal solicitó la preclusión de la investigación en favor de los uniformados, quienes les dispararon a los animales en atención al requerimiento del parque.

Facebook Twitter Linkedin

En el Bioparque Ukumarí está el último chimpancé en cautiverio del país. Foto: Laura Sepúlveda

En septiembre de este año, en una audiencia de imputación de cargos, José Leandro Hurtado, el cuidador de los dos chimpancés, fue señalado como el presunto responsable de este incidente que resultó en la muerte de ambos animales en un cuestionado operativo.



Según la Fiscalía, Hurtado habría adelantado en más de 30 minutos el ingreso de los primates a la zona de descanso, un procedimiento que normalmente requiere la participación de dos personas. Sin embargo, en esta ocasión, el cuidador llevó a cabo la tarea solo, incluso con visitantes aún presentes en el parque.



Las pruebas recolectadas indican que Hurtado violó siete sistemas de seguridad diseñados específicamente para estas dos especies, catalogadas con el código de peligrosidad más alto del lugar. El cuidador, aparentemente, dejó abiertas varias puertas, seguros y guillotinas del hábitat de los simios, llegando incluso a ser visto con las llaves de estos sistemas de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia contra los uniformados el 21 de noviembre de 2023. Foto: Archivo.

En ese sentido, el fiscal delegado 2430 de la Policía Militar y Penal pidió la finalización del proceso penal al indicar que, ante la fuga de los chimpancés el 23 de julio, se pasó de código rojo a código negro "en el que se debe dar prioridad a la vida humana sobre el animal".



(Lea también: El coronel de la Policía que estuvo 10 años secuestrado por Farc y ahora sería general).



El delegado de la Fiscalía añadió que "el cuidador Jhon Jairo Patiño dijo que 'mientras se montaba el otro dardo, Chita se puso en una posición defensiva. No le puedo decir quién dio la orden, fueron varias voces, todos gritaron disparen y se escuchó un solo disparo' ".



De este modo, según el fiscal, "hacia las 8:30 p. m. del 23 de julio el soldado Fran Martínez González accionó su arma contra la chimpancé Chita, impactando en el tórax y causando hemorragia severa y posterior muerte".



Luego, en el parque Consotá, ubicado al lado del Bioparque Ukumarí, hacia las 12:30 a. m. del 24 de julio, "el chimpancé Pancho fue encontrado por el sector de las cabañas y atacó a su cuidador, lo cual motivó al patrullero Andrés Felipe Ricaurte Vásquez a accionar su fusil M16, causándole hemorragia en su tórax. Luego el sargento segundo José Luis Piedrahita le disparó con su fusil cuando el chimpancé se dirigía hacia él, impactando en su cuerpo y causándole hemorragia severa y la muerte".



(Lea además: Los datos ocultos del narco que cayó con joyas y relojes avaluados en $ 400 millones).



Frente al requerimiento de los dos parques, de disparar a los animales el fiscal del caso dijo que "no fue una circunstancia caprichosa la intervención de los uniformados ante el inminente peligro que representaba la fuga de los animales para las personas. Este hecho obliga a tener la presencia de un policía con arma de fuego".



Asimismo, el fiscal explicó que, dentro de los procedimientos a ejecutar en este tipo de situaciones, "si no hay posibilidad de restringir químicamente al animal, se procede a neutralizar. El dardo inyecta el anestésico en el músculo y hay que esperar un tiempo mientras haga efecto, tiempo en el que puede herir a una persona".

Facebook Twitter Linkedin

Pancho, en el 2007, cuando se escapó del entonces Zoológico Matecaña. Foto: Ricardo Vejarano / Archivo EL TIEMPO

Imputación al cuidador

En septiembre, durante la audiencia de imputación de cargos a José Leandro Hurtado, se mencionó que el código rojo, de fuga, no fue activado por Hurtado sino por otro empleado que se percató de la situación 18 minutos después. La fiscal sostuvo que alrededor de las 5 de la tarde Hurtado "maltrató física y psicológicamente a los dos chimpancés", al dejar de manera premeditada abiertos los siete seguros que debían permanecer cerrados.



La fiscal cuestionó los motivos detrás de este actuar doloso, sugiriendo posibles razones como motivos económicos o sabotaje, especialmente en medio de un proceso electoral que para ese momento estaba en curso, y calificó el incidente como "uno de los casos de maltrato animal más graves del país".



En la audiencia, se dictó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra Hurtado, a quien se le dictaron medidas como la prohibición de salir del país.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más artículos de Justicia: