Los recientes programas de inteligencia artificial como ChaGpt , está en la mira de Europol, según una nota publicada este lunes en la página oficial de la entidad.



La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial encargada de prevenir y luchar contra toda forma grave y organizada de delincuencia y terrorismo a escala internacional, hizo la advertencia a las organizaciones internacionales sobre el uso que los criminales le pueden dar a los modelos lingüísticos.



La corporación con sede en La Haya manifestó la preocupación sobre el uso de las IA, tras realizar unos talleres con expertos en seguridad cibernética. Los cuales fueron publicados en el informe 'Tech Watch Flash de Europol'.

Allí, en el primer capítulo: ' ChatGPT: el impacto de los modelos de lenguaje extenso en la aplicación de la ley', la entidad describe el posible uso indebido del programa y su perspectiva de alcance criminal en el futuro.



Tal parece que los cibercriminales ya no tendrán que ser programadores profesionales para extraer información de cuentas bancarias o fraude de identidad con métodos como el 'Pishing', por ejemplo, el hurto de información personal a través de enlaces que redirigen a páginas web ficticias.



Así que ya no será un problema generar códigos desde cero para los sitios web. Sin embargo, esto no solo podría ayudar crear páginas virtuales falsas, si no que también podría ser utilizado para realizar actividades relacionadas con el terrorismo.

El panorama de la ciberdelincuencia empeora con la emergencia del internet, que multiplica las amenazas de fraude. Foto: iStock

De acuerdo con la organización, las autoridades deben desarrollar estrategias de acción para controlar tres áreas posibles de delincuencia.



La primera de ellas es 'La ingeniería social', la cual se puede facilitar dada la capacidad de "ChatGPT para redactar textos muy realistas" sin errores gramaticales, los cuales ayudaban a identificar de manera fácil modalidades tales como el 'Smishing', una estafa a través del envío de enlaces fraudulentos por medio de mensajes de texto,



Sin los errores frecuentes de ortografía y la redacción, quizá distinguir estás modalidades virtuales de robo se torne más difícil.

La siguiente temática es la 'Desinformación', pues la inteligencia artificial sobresale en la producción de texto con sonido, lo que significa que el usuario no podrá a simple vista detectar las campañas de que notifiquen comunicaciones falsas.



Por último, la 'Ciberdelincuencia' es otro factor que se puede facilitar con el uso de ChatGpt, como se mencionaba anteriormente con la creación de páginas web fraudulentas.



"Para un delincuente potencial con pocos conocimientos técnicos, este es un recurso invaluable para producir código malicioso" afirma la Europol.



El objetivo de esta advertencia es generar conciencia sobre el posible uso indebido de los modelos lingüísticos, e intentar un crear una alternativa con las empresas de inteligencia artificial (IA) para promover el desarrollo de la misma de forma segura.

