Afiche de ‘Quién dio la orden’ es 'infame’: Director de Centro Memoria

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, hizo una fuerte crítica a las voces que cuestionan a la Fuerza Pública en el país y aseguró que el mural ‘Quién dio la Orden’, referente a los llamados falsos positivos, “es infame”.

Las declaraciones de Acevedo se dieron en medio del foro ‘Víctimas de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus familias en el conflicto’, el cual fue convocado por la Universidad Militar con el fin de hablar sobre las afectaciones a la Fuerza pública en medio del conflicto armado en Colombia.



Al evento también asistieron Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Ingrid Betancourt, Luis Mendieta y otros miembros de las Fuerzas Militares y Víctimas del Conflicto.

En su intervención, el director del Centro de Memoria se refirió al afiche de ‘Quién dio la Orden’, mural en el cual se observa el rostro de algunos miembros de las Fuerzas Militares señalados de ser presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales. En la imagen también se observa el número de muertes que se les atribuirían.



Acevedo señaló que este mural “es infame”. Dijo, además, que al país le hace falta escuchar más a los comandantes para entender que ninguno de ellos ha dado la orden de atacar y asesinar a los ciudadanos.



“Es infame el afiche que circula con cierto placer por las calles y en los desfiles de protesta diciendo o preguntando quién dio la orden. A este país le hace falta escuchar más a los comandantes de las fuerzas militares de los últimos 50 años para que hablen, para que la gente los conozca y sepa que son hombres de familia, que no han dado nunca una orden de salir a matar la gente”, afirmó Acevedo en el foro.

Según el funcionario, debe cesar la campaña de odio en contra de la Fuerza pública, pues, afirmó, este tipo de estrategias de desprestigio tiene otras motivaciones políticas.



Acevedo afirmó que no se puede comparar a las Fuerzas Militares con las guerrillas y grupos armados, pues, según dijo, “las Fuerzas Armadas nunca recibieron órdenes de atropellar a la población, orden de no dejar sobrevivientes, órdenes de secuestrar, de abusar de niños, niñas y adolescentes, o de reclutar menores de edad, de poner minas quiebrapatas o de usar artefactos explosivos indiferenciados”.

“Nunca recibieron esa orden de parte de ningún presidente, y nunca recibieron órdenes de parte de un ministro de Defensa en ese sentido. Y los soldados tampoco recibieron órdenes de parte de los comandantes, o por lo menos eso no se ha demostrado. Lo que se dice es pura especulación con fines políticos. Por eso no se puede igualar a los uniformados de la legalidad que defienden las instituciones y la constitución con quienes se levantan en armas contra una democracia”, agregó.



El Director del Centro de Memoria también abogó para que exista un proceso de individualización y para que no se señale a toda la Fuerza pública por casos de algunos agentes que se vean involucrados en conductas graves contra la población.



“Cuando se descubra que han ocurrido cosas graves, como por ejemplo las desapariciones forzadas en el marco de una detención, o como por ejemplo los falsos positivos, que ocurrieron en Soacha y en otras poblaciones, donde se comprueba que hay intervención de agentes de la fuerza pública, pues que sean individualizados. Se debe abandonar el señalamiento contra toda la fuerza pública”, afirmó.

Las declaraciones del director del Centro de Memoria han dado pie a cierta polémica. Por ejemplo, las Madres de los Falsos Positivos de Colombia se refirieron al caso y escribieron en su cuenta de Twitter: “¿Infame? Infame es lo que les hicieron a nuestros hijos”.

Darío Acevedo, doctor en Historia, fue docente de la Universidad Nacional de Colombia y asumió el cargo de director del Centro Nacional de Memoria Histórica desde finales de 2019. Desde entonces ha sido objeto de varias polémicas. Por ejemplo, en el mismo año en el cual asumió el cargo, Acevedo fue acusado de ser ‘negacionista’ del conflicto armado.



Las madres de los falsos positivos también han asegurado que el funcionario no brinda garantías para el derecho a la verdad de todas las víctimas en Colombia.

