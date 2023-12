Así cayeron policías señalados de allanamiento falso y cobro de 40 millones en Cúcuta

En un operativo llevado a cabo por la Fiscalía y la Dijin, las autoridades capturaron a 10 policías señalados de haber realizado un allanamiento falso en el barrio Paz y Progreso de Cúcuta, Norte de Santander.



(Le dejamos: Moto robada fue clave en captura en Villavicencio de señalado asesino de Michel Dayana)

El cuestionado allanamiento comenzó a las 6:30 de la mañana del 16 de agosto pasado y se extendió en la vivienda hasta mediados de las 11 de la mañana de ese día.



Durante esas horas, los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía se habrían quedado afuera de la casa, mientras que los uniformados de la Sijin -al notar que nadie les abría- entraron a la fuerza y realizaron la inspección cuarto por cuarto.



(Le dejamos: Procuraduría citó a declarar a Day Vásquez por hackeo a celular de Laura Ojeda)

Facebook Twitter Linkedin

(Imagen de referencia). Foto: Policía

Según un relato que tiene en su poder la Fiscalía, una mujer y dos menores de edad que estaban adentro se llenaron de miedo al notar el operativo, en el cual supuestamente los agentes no mostraron documentos oficiales que demostraran la orden de allanamiento.



No obstante, siguieron con las diligencias y en una de las habitaciones encontraron varias cajas de jeans y cigarrillos viejos, y le preguntaron a la mujer por el origen de esa mercancía, ella les contestó que era legal y que era de su hermana.



Tras varios minutos de espera, la hermana y su esposo llegaron a la casa, donde ratificaron la versión de que tienen los papeles al día de la mercancía. Pese a ello, al parecer los policías les habrían exigido 50 millones de pesos para no capturar a la mujer que estaba en la casa.



(Le dejamos: Apareció una nueva denuncia contra señalado asesino de la menor Michel Dayana González)

Facebook Twitter Linkedin

Los hechos ocurrieron en Cúcuta. (Imagen de archivo) Foto: iStock

En el expediente contra los 10 agentes además reposa información de que tras una negociación, los policías acordaron que la suma a entregar era de 40 millones. Fue así como la hermana y su esposo fueron a buscar 20 millones y dijeron que más tarde iban a hacerles llegar la otra parte.



Llegó la 1 de la tarde de ese 16 de agosto y al parecer los familiares contestaron que no tenían de donde más sacar plata, dejando las cosas en 20 millones. Tiempo después, cuatro hombres de la Sijin realizaron un informe relacionado al caso en el que los datos puestos no coincidían con el proceso que tenían en el sistema.

#ATENCIÓN | El trabajo articulado de la Fiscalía y personal de la Dijín, permitió la captura de 10 uniformados activos de la Policía Nacional, señalados de realizar un falso procedimiento judicial en el cual presuntamente fueron retenidas una mujer y sus dos hijas menores de… pic.twitter.com/WYshrWGeIW — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 11, 2023

Por otro lado, la denuncia de las víctimas no se hizo esperar y fue así como se logró capturar a los intendentes Iván Reinaldo López Rangel y Wilson Carrillo Celis; el subintendente Reynaldo José Chaustre Zambrano y los patrulleros: Jairo Antonio Martínez Cuadros, Paola Andrea Peralta Becerra, Deiby Johan Báez Guerrero, Wilmer Ismael Forero Torres, Gerson Ferney Lindarte Ramírez, Ramón Alberto Martínez Becerra y Hervin Danilo Velandia Vivas. Al parecer, el subintendente Chaustre fue el que ejerció la vocería en ese allanamiento.



Un juez de control de garantías de Cúcuta envió a los detenidos a la cárcel, desde donde responderán por secuestro simple agravado (por retener a las personas sin orden alguna), concusión y falsedad ideológica en documento público. Este último cargo solamente aplicará para cuatro agentes de la Sijín encargados de hacer el informe que sería falso.





Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: