Cayeron 30 toneladas de insecticidas falsos que contramarcaban con marcas conocidas

Hasta una bodega que servía como centro de almacenamiento de mercancía, agentes de la Fiscalía en Barranquilla viajaron para decomisar un cargamento de 30 toneladas de insecticidas fraudulentos que salían al mercado sin estar en óptimas condiciones.



Así lo documentaron investigadores del Eje Temático de Propiedad Intelectual, quienes pertenecen a la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos del ente acusador.



De acuerdo al jefe de esa dependencia, Hugo Tovar, "en diligencia de registro y allanamiento realizada por funcionarios del CTI fueron incautadas 30 toneladas de insecticidas tóxicos de uso doméstico, que habrían sido elaborados de manera fraudulenta y se pretendían vender comercialmente como artículos auténticos de reconocidas marcas del mercado".



#ATENCIÓN | El trabajo investigativo liderado por la Fiscalía, a través del Eje Temático de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió ubicar un inmueble que servía como centro de acopio de mercancía falsa, en un… pic.twitter.com/atvW0ETmjM — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 2, 2023

Mercancía incautada por la Fiscalía en Barranquilla. Eran insecticidas falsos. Foto: Fiscalía

Las imágenes del operativo que montaron desde el CTI permitieron documentar que en el lugar se encontraron tapas, envases plásticos, sellos, marquillas y otros elementos utilizados para intentar darles apariencia de legalidad a los insecticidas.



Tras la incautación, los análisis de los peritos expertos en estos productos dieron como resultado que los insecticidas fraudulentos además estaban vencidos y en presentaciones no autorizadas por los propietarios de las marcas, "por lo que ya no serían eficientes para el control de plagas y no existe claridad sobre sus efectos y consecuencias para las personas que los utilizan. En este sentido, no cuentan con registros ni aprobación del Ministerio de Salud", explicó la Fiscalía.



En Barranquilla se encontraba la bodega con insecticidas fraudulentos. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

De acuerdo a los cálculos preliminares de las autoridades, la mercancía encontrada superaría en valor los 3.000 millones de pesos. Y según el director Tovar, "con este hallazgo se avanza en una investigación por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtenedores de variedades vegetales, fraude procesal, y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud".



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

