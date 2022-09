En la mañana de este viernes, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria y mandos de la Policía de Bogotá, asistieron a la conmemoración - realizada en la Alcaldía de Bogotá - a las víctimas del 9 y 10 de septiembre de 2020.



El jefe de la cartera castrense, durante su discurso, reiteró la importancia de hacer prevalecer los derechos humanos entre las partes para "construir democracia".



“Estamos comprometidos con la verdad, la justicia, la reparación y con lograr garantías de no repetición” aseguró el Ministro a los familiares de los 14 jóvenes que al parecer fueron asesinados por integrantes de la Policía (sus procesos siguen activos).



De igual forma, frente a estos hechos, el jefe de la cartera castrense dijo que que su ministerio, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares van a contribuir al esclarecimiento de la verdad.



“He sentido dolor en estos días. He sentido dolor también por lo ocurrido con los jóvenes de policía atacados en Neiva. He sentido dolor hace dos años cuando como ciudadano veía impotente lo que ocurría en Bogotá y en otras partes del país; pero ese dolor debe traducirse en esperanza y éste es un acto de esperanza” aseguró Velásquez.



La Alcaldía Mayor de Bogotá organizó un homenaje a las víctimas del 9 y 10 de septiembre de 2020. Foto: Ministerio de Defensa

Durante el evento, el ministro Velásquez también hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con toda celeridad.



Velásquez reconoció que en los últimos años ha habido un proceso de deterioro de la legitimidad de las fuerzas y que esto sucede por actuaciones irregulares, indebidas o ilícitas de algunos de sus miembros y que por eso, se pretende que las Fuerzas entiendan que "estamos comprometidos con la democracia y con el Estado Social y Democrático de Derecho".



Aseguró el Ministro que "en nombre del Gobierno Nacional, del señor presidente y todos mis compañeros tender la mano a ustedes y a todas las víctimas que desde orillas opuestas conviven en nuestro país y que en esa mano tendida también recibamos las manos de ustedes, las manos de una población que ha sido golpeada, no solo por la violencia, sino también por condiciones de vida deteriorada que impide vivir en dignidad”.



El funcionario se refirió a las nuevas formas de relacionamiento entre la Policía Nacional y la ciudadanía para que se entienda que sí se va a cumplir el mandato constitucional de una Policía para la convivencia, la paz y el disfrute y los derechos de todas las personas.



El ministro Velásquez reiteró su compromiso en la defensa de los derechos humanos y dijo que el "Gobierno Nacional, liderado por el presidente Petro y desde todos los ministerios que lo acompañan, expresamos el compromiso de una voluntad real por hacer verdad la teoría de los Derechos Humanos, la teoría Social de Derecho y que en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, comprendamos que sí es posible construir un país donde podamos vivir con dignidad".

