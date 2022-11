La Fiscalía General de la Nación terminó de exponer ante un juez las razones por las cuales considera que es necesario precluir la investigación por presunto fraude procesal y soborno en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez que se inició en la Corte Suprema de Justicia en 2018 porque supuestamente el exmandatario habría buscado directamente y por terceros que testigos que lo han relacionado con el paramilitarismo, se retractaran.



En la segunda semana de argumentación, el fiscal Javier Cárdenas señaló que “es imposible jurídicamente demostrar que Uribe Vélez sea determinador de algún comportamiento ilegal o siquiera irregular”.

Según la Fiscalía, el expresidente lo que hizo fue instruir a su abogado Diego Cadena (en juicio por este caso y también sancionado disciplinariamente) para que los testigos dijera la verdad, ante la Corte Suprema de Justicia y bajo la gravedad de juramento, y no a cambio de contraprestación alguna ni en memoriales.



Cabe señalar que en este caso se cuestionan presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que el expresidente tiene vínculos con el paramilitarismo, asunto que Uribe Vélez niega tajantemente, a través de Carlos López, alias Caliche, así como por otras personas que estaban presos con él como Enrique Pardo Hasche.



También hace parte del caso el acercamiento a paramilitares en prisiones que firmaron cartas, al parecer hechas por Diego Cadena, haciendo señalamientos sobre el senador Iván Cepeda. En la audiencia, el fiscal del caso dijo que este asunto obedeció a un llamado público que hizo el expresidente, pero no a una presión.



El fiscal dijo que el recluso Harlington Mosquera, paramilitar del Caquetá, fue quien habría querido dar a conocer información que tenía pues fue quien buscó al expresidente en Pacho, Cundinamarca y luego declaró bajo juramente que no había recibido promesa no de él ni de Cadena.



“Encontramos que se presenta aticipidad objetiva (que no hubo delito) en el comportamiento del senador Álvaro Uribe Vélez”, dijo el fiscal al insistir que el expresidente le pidió a sus abogados que verificaran la información aportada y decirle a los eventuales testigos que dijeran la verdad en la Corte Suprema de Justicia.



“En ninguno de los siete eventos se presentó documento o declaración falsa. Es en la Corte Suprema de Justicia donde todas las personas acudieron a contar lo que según ellos, saben. En los eventos en donde los internos solicitaron ser escuchados, se indicó que el conocimiento que cada uno de ellos tenía, de lo que a ellos les había acontecido desde 2009 y lo que escribieron en los memoriales lo ratificaron ante la Corte Suprema de Justicia y allí se les preguntó si el contenido era cierto y todos manifestaron que sí”, agregó el fiscal.



La audiencia seguirá el primero de diciembre con la exposición de los argumentos del abogado del senador Iván Cepeda, quien es víctima en este caso, así como del apoderado de Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve.

