Dossier que permitió ocupar bienes a enredados en contrato Tunjuelo-Canoas

La Fiscalía ordenó medidas cautelares de embargo sobre los bienes de 13 personas y dos empresas asociadas con la investigación por los hechos de corrupción que rodearon la adjudicación del contrato de construcción del interconector Tunjuelo–Canoas en Bogotá, cuyo valor inicial fue fijado en 243 mil millones de pesos.



En un documento de 77 páginas, el fiscal 58 especializado de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordena que los bienes asociados al entorno familiar y societario de los contratistas Orlando Fajardo Castillo y Carlos Alberto Solarte Solarte, pasen a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El caso está relacionado con la adjudicación, en diciembre de 2009, del millonario contrato, durante la administración del cuestionado exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas. Según la investigación de la Fiscalía, el contratista habría conocido anticipadamente la información sobre los términos de la licitación, de tal manera que buscó socios, entre ellos Odebrecht, y organizó una propuesta para ser beneficiado en la adjudicación.



Luego de recibir el contrato se habría desviado parte del anticipo de 48 mil millones de pesos a gastos que no tenían que ver con el desarrollo del contrato e incluso 5.160 millones de pesos habrían ido al pago de dádivas. Parte del dinero habría ido a parar a los bolsillo del exalcalde Samuel Moreno, su hermano el exsenador Iván Moreno y a otros funcionarios de la entonces administración distrital para que favorecieran al Consorcio Canoas en la adjudicación del contrato.



La Fiscalía cuestionó, en su decisión contra los bienes de los vinculados al caso, que esa obra fue proyectada como una mega obra para la descontaminación y saneamiento del río Bogotá y terminó siendo un ‘elefante blanco’. Tenía que ser entregada en 2012 y hoy no solo no está terminada sino que requirió de esfuerzos de las autoridades locales y departamentales para destinar 4,5 billones de pesos que se requieren para que se pueda activar en el año 2024.



El ente investigador señaló que se hace necesario que los bienes no puedan ser vendidos o embargados por sus propietarios y les aplicó dos causales para sustentar su decisión: serían producto directo o indirecto de una actividad ilícita, o fueron utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas. Los bienes superan los 12 mil millones de pesos.

Los enredados en el proceso

En su decisión, la Fiscalía relaciona a las personas que participaron en el proceso contractual y que son señaladas de incurrir en irregularidades. Por ejemplo, señala que los responsables de ejecutar el millonario contrato, que no se ha entregado, son Luis Antonio Bueno Junior, representante de Odebrecht; Carlos Antonio Solarte solarte, representante de Cass Constructores, quienes no solo habrían beneficiado a las firmas que representaban sino a otras empresas asociadas al cuestionado contratista Federico Gaviria Velásquez.



Además, a Andrés Alberto Cardona Laverde, Orlando Fajardo Castillo y los servidores públicos Jorge Enrique Pizano Callejas (como gerente general del acueducto de Bogotá), Julián Montoya Guzmán (quien era el gerente corporativo del sistema maestro), Carlos Alberto Acero (exdirector de la red troncal de alcantarillado e interventor Interno de la EAAB), Jaime Díaz Ortiz (director de compras y contratación) y Jaime Buenavista Quintero Sagra (director de interventoría del contrato 1115- 2009).



Sobre Orlando Fajardo Castillo, el ente investigador cuestiona que se alió con un grupo de particulares y funcionarios públicos para que la licitación fuera adjudicada al Consorcio Canoas y que eso fue aceptado por el entonces gerente del acueducto Jorge Enrique Pizano Callejas.



El exfuncionario fue investigado por esos hechos y el proceso se cerró tras su muerte en noviembre de 2018 en su finca en Subachoque (Cundinamarca). La muerte de Pizano Callejas se registró, según las autoridades, como consecuencia de un infarto y no por hechos asociados al consumo de una sustancia tóxica, como se llegó a decir en versiones extraoficiales que circularon tras su deceso.



El mismo contratista Fajardo Castillo reconoció a la Fiscalia que en asocio con Paola Fernanda Solarte y Andrés Alberto Cardona, ofreció y pagó dádivas para la adjudicación del contrato. Indicó que el intermediario con los hermanos Moreno Rojas fue el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana y que se acordó darles mil millones de pesos en cuatro cuotas. Uno de los pagos se hizo en la emblemática casa de la familia Moreno en Teusaquillo, por lo que la propiedad es uno de los bienes incautados.



Y el testigo Andrés Cardona Laverde señaló que Orlando Fajardo Castillo hizo entrega de dinero en efectivo a Pizano Callejas por la adjudicación de la obra. Según la investigación el exgerente de la EAAB “suministró información confidencial y privilegiada para elaborar los términos para concursar en la licitación, para que el Consorcio Canoas fuera el exclusivo receptor del contrato”.



La Fiscalía cuestionó en el expediente a Jaime Buenaventura Quintero quien tenía la responsabilidad financiera de supervisar el valor total contrato y a juicio del ente acusador, estuvo enterado de todos los movimientos de dinero que hicieron Castillo Fajardo y Cardona.



“En este orden Jaime Buenaventura Quintero Sagre y Carlos Alberto Solarte Acero, actuaron en coautoría con servidores públicos y contratistas, para beneficiar a terceros con dineros correspondientes y destinados a la construcción de Interceptor Tunjuelo Canoas, pues conocían de las transacciones que dan muestra de pagos de comisiones o desvíos de dinero en diferentes contratos suscrito con el Consorcio Canoas”, se lee en la decisión de la Fiscalía.



La decisión puede ser apelada para que sea revisada por una instancia superior del fiscal del caso y en todo caso un juez de extinción de dominio tendrá la última palabra sobre el futuro de los bienes ocupados.

