Duro reclamo de juez para que defensa de Palacino no dilate el juicio

La juez 17 de conocimiento de Bogotá compulsó copias contra los abogados que representan a dos exdirectivos de la EPS Saludcoop en un proceso penal por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de los afiliados.

Esto por cuenta de la demora que se viene registrando en el proceso contra el expresidente de la EPS Carlos Palacino Antía y el exdirectivo Javier Mauricio Sabogal Jaramillo.



Visiblemente molesta, la juez dijo que notificará al Consejo Seccional de la Judicatura de lo sucedido en el proceso y que pedirá a la Defensoría del Pueblo para que en la próxima diligencia haga llegar abogados de oficio que representen a los procesados y así evitar más demoras.

"Si deciden terminar sus actividades dilatorias y participar en la audiencia, estará presto el despacho para respetar esa defensa, pero siempre poniendo por encima de todo la administración de justicia", dijo la juez.



Y añadió que no tiene motivos para señalar que los procesados están de acuerdo con esas maniobras dilatorias, pues han asistido a las audiencias.



La juez dijo que se realizó la audiencia de acusación el 29 de octubre del año pasado y que la primera reunión para el descubrimiento probatorio se dio once días después, cuando la ley dice que se debe hacer en los tres días siguientes.

Y desde entonces relacionan una serie de fechas en las que se reunieron las partes para adelantar la entrega de las evidencias que serán llevadas al juicio.



"Reanudan el 20 de enero y no contentos con ello, suspenden el 22 de enero, sabiendo que el compromiso era para el 24 de febrero. No tenían ningún afán", dijo la juez.



Y añadió "son evidentes las maniobras dilatorias" y se quejó de que se han registrado actos de irrespeto contra el despacho.



El representante de la víctima pidió que se adoptara una medida correccional contra los abogados.



La juez tuvo un encuentro con el abogado de uno de los procesados. "No puede ser que si me gusta la decisión de la juez, se actúa de manera respetuosa y considerada, pero si no me gusta, entonces se desconoce, interrumpe, hace uso de la palabra cuando quieran, se enfrenta a esta juez (...) yo no veo un tema de una complejidad altísima para que se necesiten dos años para un descubrimiento probatorio", indicó la funcionaria judicial.

Sebastián Rondón, uno de los abogados, manifestó que fue la juez la que le faltó al respeto e intentó hacer una declaración y la juez le quitó el uso de la palabra.



"Usted definitivamente desconoce a esta juez y no le voy a permitir eso", dijo la juez y siguió dando la palabra a las demás partes.



"Respeto es algo que va en dos vías, yo a usted jamás le he faltado el respeto y usted se pasó severamente conmigo", alcanzó a decir el abogado.



La juez cuestionó que la defensa se está dedicando a agredir al despacho y en el fondo se escuchaba al abogado Hernán Gonzalo Jiménez diciendo "usted está demostrando una animadversión terrible contra mí".

Y ella ripostó que en todas las audiencias sin importar el caso pide el mismo respeto "el cual no se ha brindado en esta audiencia por parte de los defensores para con esta juez y por eso esta decisión.



Carlos Palacino, quien durante casi dos décadas fue el 'zar' de las EPS en el país, es señalado de hacer masivos giros de cheques para legalizar operaciones irregulares. Según la investigación de la Fiscalía, el desvío de recursos habría sido de 400.000 millones de pesos (770.000 millones al 31 de diciembre del 2017, con intereses), correspondientes al mal uso del dinero de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) y rentas parafiscales. Esos recursos habrían sido desviados para fines distintos a los establecidos en la ley.



El dinero que supuestamente desvió Palacino, dice la investigación de ente acusador, fue usado en inversiones locales e internacionales y en la compra de planta y equipos, y préstamos a socios y trabajadores.



En agosto de 2019 Palacino quedó en libertad por vencimiento de términos, luego de haber estado preso en La Picota desde marzo de 2018.

