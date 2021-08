El día que quedó libre hincha que luego golpeó a aficionado en El Campín

A las 11 de la noche del 23 de noviembre del año pasado, el juez 35 penal de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a Cristian David y Julián Mateo Molina Fonseca, señalados por la Fiscalía del delito de tentativa de homicidio, por hechos ocurridos en medio de una riña entre hinchas.



Casi nueve meses después de recuperar la libertad, Julián Mateo Molina Fonseca golpeó violentamente a un hincha, del equipo Santa Fe, en hechos registrados el 3 de agosto en El Campín y que se hicieron virales en las redes sociales.



Molina Fonseca hoy está nuevamente privado de la libertad y será procesado por la agresión del 3 de agosto y la del 22 de noviembre del 2020. En ambos casos responde por tentativa de homicidio.



¿Por qué el joven se encontraba libre a pesar de los graves señalamientos iniciales en su contra?

El hombre de capucha gris impactó al menos en cuatro oportunidades al hincha de Santa Fe Foto: Daniel Garzón, AFP

El 22 de noviembre de 2020, en el barrio San Benito de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, la Policía acudió a atender una riña en un parque entre hinchas del Nacional y de Santa Fe.



En los hechos resultó herido con arma blanca un joven identificado como Kevin Rodríguez Cruz, quien según el dictamen médico registraba el compromiso de varios órganos vitales y tenía una incapacidad de 50 días.

Por los hechos, la Policía capturó a Cristian David y Julián Mateo Molina Fonseca, quienes fueron puestos a disposición del fiscal 301 de la Unidad de Reacción Inmediata de Ciudad Bolívar y llevados ante el juzgado de control de garantías de turno.



El fiscal del caso relató que los dos jóvenes fueron capturados cuando escapaban luego de atacar a Rodríguez Cruz, quien se encontraba en un parque con otras personas cuando llegaron al sitio hinchas del Nacional.

Julián Mateo Molina Fonseca fue capturado por homicidio agravado en grado de tentativa. Foto: Fiscalía General de la Nación

"Al observar a los hinchas, se lanzaron sobre los jóvenes", relató el fiscal sobre el ataque, y luego huyeron mientras los compañeros de la víctima avisaban a la Policía, que posteriormente llegó al lugar y recogió los testimonios de los testigos.



Uno de los testigos dio cuenta de las características físicas de los supuestos agresores, que fueron capturados seis cuadras mas adelante.



Según el reporte de la Policía, el testigo identificado como Nelson David Leal señaló a las dos personas que estaban detenidas como presuntos autores de la agresión con arma blanca a su compañero.



El fiscal señaló que en la captura se les dio buen trato, se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del ente acusador. Luego pidió al juez que legalizara las capturas para pasar a la imputación de cargos por tentativa de homicidio.



Por su lado, el defensor de los detenidos señaló que ellos fueron bien tratados por la Policía, se les respetaron sus derechos, y por tanto no se opuso a la legalización de la captura.

Las razones del juez

Sin embargo, el juez del caso no aceptó los argumentos de la Fiscalía y ordenó la inmediata libertad de los dos capturados por considerar que la flagrancia para una captura debe ser inmediata y que había inconsistencias en los informes de la Policía.



Señaló que el informe presentado por la Policía sobre la captura no tenía la firma de los uniformados y que había un error en la dirección en la que se dieron los hechos. Incluso, cuestionó al abogado de los capturados por no oponerse a la legalización de la detención.



Indicó que según el relato de los hechos, los policías realizaban labores de vigilancia cuando fueron informados de la situación y se desplazaron al sitio y seis cuadras más adelante, realizaron la detención; es decir, la captura no fue exactamente en el sitio de los hechos.



Añadió que a la dirección de la captura le hace falta la palabra sur, por lo que pudo darse en Chapinero y no en Tunjuelito, y en tal situación, el caso se habría tenido que llevar a otro juez.



Cuestionó además que aunque la agresión se dio a las 11 de la noche, la captura se realizó casi dos horas después, y que mientras que el documento de la captura dice que se hizo efectiva en el sitio de los hechos, en el relato de los uniformados se señala que se hizo seis cuadras más adelante.



Además, el togado dijo que el testigo de los hecho señaló que llamó a la Policía y que dio la información sobre los presuntos autores, esa persona luego fue llevada al CAI y después a una URI, pero en ningún momento se narra que hubiera sido llevado al sitio en el que se realizó la captura para identificar a los responsables.



De otro lado, indicó que se demoraron tres horas en poner a disposición de la Fiscalía los hechos, cuando en casos de flagrancia regularmente tardan solo dos horas.



"¿Por qué se demoraron tanto tiempo en ponerlos a disposición? (...) resulta excesivo, no se capturó a un número plural de personas, ni se incautaron elementos que demoraran esa diligencia", dijo el funcionario judicial, quien también preguntó: "¿a dónde se los llevaron, para le estación, a tomar café?, ¿qué pasó con esos ciudadanos en esas tres horas?".



"No hay flagrancia, no hay inmediatez", concluyó el juez, quien por ese motivo declaró ilegal la captura y ordenó dejar a los hermanos Molina Fonseca en libertad inmediata.​

