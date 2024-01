'Vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía': Laura Sarabia

Laura Sarabia, Directora de Prosperidad Social, llegó en la mañana de este jueves 18 de enero a las instalaciones de la Fiscalía donde rendirá indagatoria dentro del caso del uso del polígrafo a Marelbys Meza, quien fue la niñera de su hijo.



La funcionaria fue quien pidió dicha citación ante un fiscal, y por ahora reiteró que no fue quien ordenó hacer esa prueba.

“Como ciudadana y funcionaria pública, soy respetuosa de la ley, de la administración de justicia y de la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes”, dijo Sarabia a su entrada a la sede del ente acusador.



Indicó que la diligencia responderá “todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores”.



“Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo Sarabia.

La directora del DPS a su llegada a la Fiscalía. Foto: Mauricio Moreno

La funcionaria dio lectura a un comunicado en el que indicó que confía en que “una justicia recta y digna me permita pasar esta página amarga”.



“Seguiré luchando profundamente por defender mi reputación y mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios. No he dudado en emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado, acciones que ya provocaron unas primeras citaciones ante la Fiscalía el próximo 24 de enero”, dijo.



Además, manifestó que “nada ha logrado ni logrará distraer mis obligaciones y mis compromisos con las comunidades excluidas, con el gobierno y con mi país”.

El caso

El año pasado, Meza fue llevada a una sala en la que le practicaron la prueba de polígrafo luego de ser señalada como sospechosa del robo de cerca de 4.000 dólares de la casa de Sarabia el 29 de enero. Sin embargo, aunque algunos altos funcionarios sostienen que siempre se le garantizaron sus derechos, la exniñera explicó que se sintió secuestrada durante ese trámite.



A la par del debate de si esa práctica fue o no legal, a nivel penal empezaron las indagaciones en la Fiscalía, la cual hasta el momento no tiene nada abierto contra Sarabia.



A quien sí se le anunció una imputación de cargos fue al coronel de la Policía Carlos Feria, quien habría participado de la prueba del polígrafo.

Marelbys Meza Buelvas. Foto: Archivo particular

En concreto, este oficial habría ordenado a sus compañeros buscar la plata perdida, y además llevar a Marelbys Meza desde Soacha al edifico Galán de la Casa de Nariño, donde queda la sala de polígrafo.



Frente a su mención en estos hechos, este 18 de enero Sarabia indicó que no ha dudado en tomar acciones legales contra quienes han intentado dañar su reputación, y que eso ya generó las primeras citaciones en Fiscalía para este 24 de enero.

