Caso Odebrecht: 'Ñoño' dice que no le consta gestión de Roberto Prieto

El exsenador Bernardo Miguel Miguel Elías Vidal conocido como 'Ñoño' reconoció que no le consta directamente la gestión de Roberto Prieto en la adjudicación del otrosi Ocaña-Gamarra a Odebrecht.

El exsenador sigue respondiendo las preguntas de la defensa del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, en juicio por las presuntas irregularidades en esa adjudicación.



La declaración del testigo se inició el miércoles cuando respondió las preguntas de la Fiscalía, ayer y hoy responde las de la defensa y luego le tocará de nuevo el turno de preguntar al ente acusador.

"Lo que me dijo (Eleuberto) Martorelli)", respondió el testigo a las preguntas del abogado de la defensa de Andrade que le insistía si le constaba de forma directa que Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos hubiera ayudado para la entrega del otrosi a Odebrecht.



Elías Vidal había dicho el miércoles que Martorelli, expresidente de la multinacional del Brasil en Colombia, le había dicho en una llamada telefónica que Prieto "les iba a ayudar en el trámite del otrosi".



Igualmente respondió a las preguntas que su tarea en el proceso era la de agilizar la firma del otrosi y que no participó en los procesos previos de diseño y estudio de la obra.



En una declaración anterior el testigo dijo que Martorelli le informó que ya había conseguido en una reunión en Palacio, una orden para que Andrade entregara la licitación a Odebrecht, pero que él no tuvo ninguna participación en esas gestiones.



Dijo que conoció la declaración de Martorelli a las autoridades y que ella el exdirectivo de Odebrecht no habló de esa reunión ni de esa supuesta orden para avanzar en el proceso de adjudicación.

