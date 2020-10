Inicia el juicio contra expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade

La Fiscalía señaló que el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, intentó ocultar evidencias de reuniones con procesados y condenados por el caso Odebrecht.

Durante la audiencia de inicio de juicio contra Andrade, la Fiscalía señaló que el exfuncionario alteró registros de las visitas a la ANI realizadas por el exsenador Bernardo Elías Vidal, condenado a seis años de cárcel por irregularidades en los contratos de la Ruta del Soll II



“Ocultó información, alteró la realidad y en consecuencia intento afectar la administración de justicia”, dijo el fiscal del caso, quien señaló que Andrade intentó con su actuar distanciarse de los procesados por el escándalo.



Y señaló que interfirió para que su subalterno Juan Sebastián Correa, faltará a la verdad “le da instrucciones sobre qué debe decir” en cuanto a las reuniones con el Ñoño Elías.

Añadió el fiscal que se intentó ocultar reuniones “clandestinas no institucionales” en las que se habló de contratación.



Sostuvo igualmente que Correa terminó faltando a la verdad en sus declaraciones a la Procuraduría y la Corte Suprema.



Igualmente señaló que las acciones de Andrada terminaron por contribuir a los beneficios ilegales que recibieron quienes influyeron en la adjudicación de la adición.



La Fiscalía le imputó en su momento los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento o alteración de elemento material probatorio y falso testimonio como determinador.



En la diligencia la Fiscalía señaló que va a demostrar en el juicio que Andrade tuvo interés en la adición de la ruta Ocaña Gamarra para cumplir la exigencia del exsenador Ñoño Elías.



El abogado suplente Héctor Hernando Escobar, defensor de Andrade, señaló que la Fiscalía no va a poder probar la teoría de su caso y cuestionó que el ente acusador incluyó evidencias que no podrá usar en el juicio.



Añadió que su cliente no incurrió en irregularidades y que la multinacional Odebrecht logró llegar a funcionarios de la ANI como Juan Sebastián Correa, testigo contra

Andrade, pero no al director de la entidad.



Escobar señaló que la mayor parte de la teoría de la Fiscalía está sostenida en testimonios de personas vinculadas el caso de corrupción y que recibieron beneficios judiciales del ente acusador.



Igualmente dijo que la obra era un plan de infraestructura nacional promovida por varios gobiernos y no una idea de Andrade.



Dijo el abogado que el hombre de Odebrecht en la ANI no era Andrade sino su subalterno Juan Sebastián Correa.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com