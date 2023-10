Caso Odebrecht: Fiscalía radicó escrito de acusación contra exministra Cecilia Álvarez

En la mañana de este viernes se conoció que la Fiscalía radicó escrito de acusación contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa Glen, quien es investigada por presuntos favorecimientos indebidos a la multinacional brasileña Odebrecht.



El pasado 6 de julio el ente acusador había imputado a la exfuncionaria por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por decisiones que Álvarez-Correa tomó dentro del contrato de construcción de la Ruta del Sol II que habrían terminado favoreciendo a terceros. La exministra no aceptó los cargos imputados y por eso su caso avanza a juicio.

Cecilia Álvarez Correa, exministra de Transporte, en audiencia de imputación por el caso Odebrecht. Fecha: 06/07/2023 Foto: Captura de pantalla de la audiencia

Según informó ahora la Fiscalía, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó el escrito de acusación contra la exministra como presunta responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II.



Esos otrosíes adicionaron al contrato la construcción del tramo Ocaña – Gamarra al proyecto vial, el cual no estaba contemplado inicialmente.



"La exfuncionaria habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado", señaló el ente acusador mediante un comunicado.



Así mismo, para la Fiscalía la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) -adscrita al Ministerio- realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, "asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes".



Por lo anterior, la Fiscalía consideró que la exjefa de la cartera de Transporte sería responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos.



Por último, el ente investigador señaló que la fecha de la audiencia de acusación, que aún no está fijada, será programada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.







