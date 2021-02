El testimonio de ‘Ñoño’ Elías en juicio contra expresidente de la ANI

El exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías Vidal afirmó que a mediados de 2013 conoció al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade y desde entonces tuvieron una amistad y que incluso en reuniones privadas hablaron de su futuro político.

Dijo que se reunió con Andrade luego de que su amigo el excongresista Otto Bula, condenado por el caso Odebrecht, lo buscara para que le ayudara a agilizar algunos temas en la ANI.



Elías Vidal declaró ayer, en el segundo día de audiencia, como testigo en el proceso contra Andrade Moreno por su presunta responsabilidad en irregularidades en la adjudicación del otrosí de la ruta Ocaña-Gamarra. El proceso hace parte del caso Odebrecht, por el que el exsenador y ahora testigo ya fue condenado por la Corte Suprema a 6 años y 8 meses de cárcel.



El testigo inicialmente respondió el miércoles a las preguntas de la Fiscalía y dio detalles de la supuestas reuniones y gestiones que se habrían registrado para favorecer a Odebrecht.



Por ejemplo, dijo que antes de firmar el otrosí en marzo, hubo una reunión en su casa con Andrade, una más en la ANI y que él mismo había ido más de 10 veces a la ANI también para hablar de temas relacionados con Odebrecht. No obstante, dijo que los directivos de la multinacional se quejaban porque “Andrade era muy técnico y muy lento para aprobarles las cosas”.



Y añadió: “Este tema del otrosí Ocaña-Gamarra fue un compendio de intereses de muchas personas, primero fue puerto, campañas, lobistas, Odebrecht... mucha gente jalonó eso. El doctor Andrade quería quedar bien con todas las personas”.

Luis Fernando Andrade aseguró que es inocente y que cargos en su contra “son totalmente falsos”. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Igualmente, señaló que Andrade le llegó a contar de sus aspiraciones: “Me decía que quería surgir en la política, él estaba entrando apenas en el tema del Ejecutivo, comenzando a tener tratamiento con los políticos y le gustaba el tema. Él me había dicho que si en alguna oportunidad él podía ser ministro, que no me olvidara de él”.



Durante su declaración también dijo que tuvo interlocución con Andrade, “con su asistente y un señor Dimitri para la proposición para aplicar en varios proyectos y principalmente en la Ruta del Sol II para pagos y un tema que se llama los reclamos, que eran mayor permanencia en sitio u obras no pactadas”. El exsenador reconoció que en declaraciones entregadas como parte del proceso dijo que Andrade Moreno había incurrido en actos indebidos.



En la segunda jornada, adelantada ayer, y al responder las preguntas de la defensa de Andrade, el testigo dijo que pudo haberse equivocado en este tipo de señalamientos.

Insistió en que el expresidente de Odebrecht Eleuberto Martorelli le dijo que la adición Ocaña-Gamarra se buscó a petición de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.



“Me lo dijo Martorelli”, dijo el testigo tras responder a otra pregunta señalando que no había asistido a ninguna reunión para que le constara directamente lo manifestado.

Dijo que no le consta que las exministras le hubieran dado alguna instrucción en ese sentido a Luis Fernando Andrade.



El testigo señaló, a preguntas de la defensa de Andrade, que no sabía que desde diciembre de 2012 ya estaban las condiciones para la adjudicación de la adición y que en 2013 ya existía un concepto jurídico para la viabilidad de ese proceso.



Así mismo reconoció que en una declaración a la Corte Suprema dijo que las supuestas gestione suyas y de Otto Bula para agilizar los proyectos “se trataban de una engatusadera, que eso no se necesitaba”. Indicó que dijo eso porque era parte de su estrategia de defensa.

Igualmente, a la seguidilla de preguntas de la defensa, respondió que aspira a recibir beneficios judiciales por colaboración con la justicia.



La declaración del testigo seguirá este viernes, a partir de las nueve de la mañana.



