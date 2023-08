En medio de la audiencia de aseguramiento contra Nicolás Petro y Day Vásquez, salieron a relucir los nombres de más de una docena de personas que, tal y como lo manifestó el fiscal del caso, tuvieron alguna conexión con los imputados en los momentos en que estaban recibiendo dineros de procedencia ilegal a nombre de la campaña.



En la misma diligencia también se leyeron chats y se revelaron audios como parte del material que se tiene en cuenta mientras avanza la investigación.

En una de las lecturas de chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez, la cual adelantó el fiscal Mario Burgos, salió a la luz el nombre de Julio Rojas Díaz, además de su usuario de Instagram. Se trata de un cantante de música vallenata; es hijo de Julio Rojas Buendía, dos veces 'rey vallenato'.



De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, el hombre fue mencionado como una persona que podría transportar dinero. Así fue la lectura de Burgos durante la audiencia:



“Un primo va mañana para Barranquilla; le podría decir a él que lleve 50 más, ¿o no?", dijo el fiscal mientras leía los mensajes de Vásquez. Entonces, Nicolás Petro pregunta: "¿Y él es de confianza?". El fiscal sigue su lectura: "Claro -dice Day- Julio César... El cantante, el de tu cumpleaños -le dice Day-”, explicó el fiscal, quien agregó que la mujer le compartió el perfil de Instagram a su expareja.



Por medio de sus redes sociales, el cantante compartió un comunicado y un video mediante los que se desligó del asunto.

"Yo, Julio Rojas, jamás me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero", dijo el cantante en el video. Y agregó que nunca recibió ni un mensaje ni una llamada en el que le pidieran algo al respecto.



Manifestó, además, que no entiende por qué salió su nombre en la conversación y en la audiencia pública. "Me siento bastante extraño porque no tengo absolutamente nada que ver".



"El que nada debe nada teme. Estoy presto a cualquier indagatoria, a cualquier declaración que deba dar. Estoy presto para lo que sea, porque yo no debo nada", indicó. Y agregó que no quiere estar vinculado al asunto porque no tiene nada que ver.



Finalmente, aclaró que las veces que se vio con ellos fue por un motivo profesional, de dos ocasiones en que lo contrataron para cantar en fiestas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS