'Me ofrecieron US$ 2 millones para guardar silencio': testigo caso Mattos

Luis David Durán Acuña, testigo en el caso del pago de sobornos que habría determinado el empresario Carlos Mattos, declaró en juicio y contó detalles del millonario ofrecimiento de dinero que le hicieron en la cárcel.​

Durán Acuña, señaló que en la cárcel lo visitó el abogado Alex Vernot quien le habló de la posibilidad de cambiar de defensor y de recibir dos millones de dólares.

Querían que yo no siguiera colaborando con la Fiscalía, que no dijera le verdad de lo que sabía y de lo que habían hecho algunos de los protagonistas del caso FACEBOOK

Dijo que Vernot le dio un papel en el que estaba anotada esa suma de dinero y que lo que se pretendía era que él asumiera toda la responsabilidad por los ofrecimientos de dinero a funcionarios judiciales para conseguir una decisión favorable para la empresa de Carlos Mattos.



"Querían que yo no siguiera colaborando con la Fiscalía, que no dijera le verdad de lo que sabía y de lo que habían hecho algunos de los protagonistas del caso (...) querían que me quedara callado, que guardara silencio", dijo el testigo.

Añadió que fueron dos visitas de Vernot a la cárcel en las que se hizo el ofrecimiento.



Vernot es procesado porque, de acuerdo con la Fiscalía, cuando el abogado aún era el representante del empresario Carlos Mattos, le habría ofrecido el dinero a Durán Acuña, preso en la cárcel La Modelo de Bogotá, para que retirara su versión y dejara de colaborar en el proceso por corrupción judicial que se sigue en contra Mattos.



Mattos, por su parte, enfrenta los delitos de utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema, daño informático y cohecho por manipular el sistema de reparto para que la decisión sobre una medida cautelar quedara en manos del juez que lo favoreció.



Vernot y Mattos se encuentran fuera del país, el primero asiste a las diligencias por videoconferencia desde Francia y el segundo está pendiente de su traslado a Colombia desde España.

El caso

El caso se inició por manipulaciones que se habrían registrado en el año 2016 por una demanda promovida por Hyundai Colombia Automotriz S. A., de propiedad del empresario Carlos Mattos, contra la sociedad Global Car World S. A. S.



El 29 de abril del 2016 se realizó una inspección judicial por la que se ordenaron medidas cautelares que llevaron a que una jueza le ordenara a Global Car que se abstuviera de importar productos Hyundai, dejando como única comercializadora autorizada en el país a la firma de Mattos.



Según la investigación funcionarios judiciales habrían recibido dádivas para favorecer a esa firma.

