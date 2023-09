En el despacho de la fiscal segunda delegada ante la Corte Suprema reposa desde hace algunos días el proceso penal que se sigue en contra de la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, quien fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro al ser su jefa de gabinete.



La alta funcionaria del Gobierno es procesada por el uso del polígrafo con su exniñera Marelbys Meza, quien fue llevada a esa prueba en un edificio de Casa de Nariño tras ser considerada como sospechosa por el robo de cerca de 7.000 dólares.



Desde que ella llegó al DPS, su caso cambió de despacho y por eso estuvo quieto por unos días. Antes estaba regado entre las delegadas anticorrupción y la de Seguridad Territorial, y como adquirió el fuero constitucional, pasó a la delegada ante la Corte, exactamente en el despacho de Francy Eugenia Gómez Sevilla, la fiscal segunda.



La Directora del Departamento de Propiedad Social, Laura Sarabia. Foto: Sergio Acero Yate.EL TIEMPO

Ella junto a su equipo ya están examinando los elementos alrededor del caso, las declaraciones que se han tomado y desarrollando el plan investigativo para definir qué medidas tomar.



Por su parte, la defensa de Sarabia, encabezada en el penalista Jorge Mario Gómez, trabaja en juntar un paquete de evidencias para demostrar que hay cambios en las versiones que entregaron algunos testigos, con lo cual buscan cuestionar la credibilidad de estos.



Es el caso de Marelbys Meza, quien primero declaró: “don Andrés me dijo: Mary, vete para la casa, yo te aviso cuando es el tema del polígrafo (…) los señores se fueron y don Andrés fue el que me dijo ‘espera a lo de la cita del polígrafo’ ”. Y después comentó que "lo que pasa es que el día domingo Laura (Sarabia) me dijo que esperara la citación del polígrafo".

Sarabia y Meza. Foto: Captura de pantalla. Presidencia.

Además, sobre el dinero robado a su jefa, primero se mostró ajena a saber de ello y aseguró que no conocía de plata en efectivo, pero después en otra declaración subrayó que se trataba de una gruesa suma de dinero.



Ese tipo de declaraciones tendrán que ser evaluadas por la fiscal Gómez Sevilla, mientras que a nivel disciplinario en la Procuraduría General de la Nación también se analiza el proceso.

¿Quién es la nueva investigadora?

Laura Sarabia tiene pendiente un interrogatorio que iba a adelantarse ante un fiscal anticorrupción, pero como su caso paso a la delegada ante la Corte, fue suspendido. Será entonces la fiscal Francy Eugenia Gómez quien decida si vuelve a citar a la procesada, y si le imputa cargos o, por el contrario, determina que no hay elementos suficientes para vincularla a una investigación formal.



Antes de ser delegada ante el alto tribunal y tener su oficina en el Bloque H de la Fiscalía, Gómez fue fiscal auxiliar y delegada ante jueces del circuito. Según registros oficiales, al ente acusador entró en el año 2004, y cuenta con un magíster en Derecho Penal y Criminología. Entre sus últimos casos más connotados está uno que llevó en contra del exgobernador del Tolima Óscar Barreto.

La otra línea de investigación

Después de la denuncia radicada por el robo a la casa de Laura Sarabia se abrieron nuevas líneas de investigación a nivel penal, pues además del polígrafo al que fue llevada Marelbys Meza, se conoció que ella y Fabiola Perea -otra extrabajadora de Sarabia- fueron interceptadas ilegalmente.



Por esas chuzadas fueron judicializadas varias personas, entre ellos los cuatro policías adscritos a la Dijín: Alfonso Quinchanegua, Dana Alejandra Canizales Bonilla, Jhon Fredi Morales Cárdenas y Carlos Andrés Loaiza Correa, quienes fueron enviados a la cárcel (a excepción de Dana Alejandra) por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Es de resaltar que en este caso no está vinculada Laura Sarabia.





