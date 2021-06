No fue una extorsión: Policía sobre crimen de cantante Junior Jein

Cuatro hombres que se movilizaban en moto y portaban potentes armas, como fusiles semiautomáticos, habrían participado en el homicidio en Cali del cantante de música urbana Harold Ángulo Vence, conocido como Junior Jein.



El 13 de junio, a las 11:50 de la noche, el reconocido artista se bajó de una camioneta Ford Blanca, estaba vestido de mariachi para la presentación de su nuevo disco.



Cuando caminaba para ingresar al local A Otro Nivel Disco Club fue atacado por sicarios que dispararon en repetidas ocasiones que lo hirieron de muerte y lesionaron a una mujer. La víctima mortal recibió cinco impactos de bala.



Dos personas fueron capturadas en flagrancia el día del crimen cuando se escondían en la parte alta de un árbol y las otras dos personas, los conductores de las motos, son buscadas por las autoridades.



Aunque tan solo unas horas después del homicidio, que generó el rechazo de amplios sectores del país, se tuvo como hipótesis que el crimen habría sido una retaliación por el no pago de una extorsión, pero esa versión ya fue descartada.



En la madrugada del lunes festivo circuló un audio en el que se escuchaba la voz de una mujer, supuestamente familiar del artista, que habla con un hombre que se identifica como Ulises.



Las partes hablan al parecer del asesinato de Junior Jein, por negarse a pagar una extorsión de 300 millones de pesos a ‘los Espartanos’, una de las tres temidas redes criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión, y siembran el terror en Buenaventura, lugar de nacimiento del cantante.



EL TIEMPO estableció que uniformados del Gaula de la Policía, que adelanta la investigación, se reunieron con los familiares del cantante, quienes afirmaron que él no había recibido ni amenazas ni presiones para el pago de ninguna extorsión.



“Además, escucharon el audio y no reconocieron la voz de la mujer, por lo que se descartó que se tratara de una extorsión”, le dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores del caso.



Ahora se indaga si los dos capturados hacen parte de una oficina de cobro de Cali y ha llamado la atención de los investigadores los antecedentes de uno de los capturados.



Se trata de Iver Tomás Banguera Flores, detenido el día de los hechos y quien tenía en su poder un fusil Colt AR 15 con un cargador que tenía 30 balas calibre 5.56. Dos de las balas estaban atascadas, por lo que el hombre no podía seguir disparando. Además se encontró una pistola marca Glock que tenía un proveedor con tres balas. El arma tiene el número de serie limado para dificultar el rastreo de su origen.



El hombre de 38 años, se lee en documentos oficiales, tiene antecedentes por hurto calificado y agravado, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y homicidio. Es señalado de haber pertenecido al frente 30 de las Farc en 1998, con injerencia en el corregimiento de Sabaletas, Buenaventura (Valle del Cauca), y habría participado en “hostigamientos a patrullas y estaciones de Policía en el departamento del Valle, reclutamiento en el sector Calima Darién, participó en la toma de la base militar Cerro de Tokio, en Dagua (Valle), en el año 2001”.



El otro capturado, Jhon Alex Zúñiga Vidal, de 21 años, tiene antecedentes por tentativa de hurto calificado y agravado.



“Los capturados no han hablado, aunque se encuentran en la cárcel, esperamos que logren algún acuerdo con la Fiscalía y empiecen a cooperar”, dijo el investigador.



Un grupo especial recolectó las imágenes de las cámaras de seguridad, trabajo que se concentró en dos líneas de tiempo: la llegada de los sicarios al lugar y el momento en que, al parecer, huyen dos hombres en moto. “A los sicarios sus compañeros los dejaron tirados”, afirmó la fuente. A los capturados se les incautaron dos celulares que fueron entregados a los peritos para obtener información útil para el caso.



La policía trabaja en otras hipótesis de los hechos que señalarían a Jorge Isaac Campaz ‘Mapaya’, jefe de ‘los Espartanos’, como el autor intelectual del crimen y buscan establecer el móvil del homicidio.



‘Mapaya’ lidera una red criminal que sostiene una guerra a muerte con ‘los Chota’ por el control de las rentas ilegales de Buenaventura y ya está vinculado a otras muertes de civiles y de un policía.

